Ab 20.000 US-Dollar: Scheck mit Steve-Jobs-Unterschrift wird versteigert

Gebote beginnen bei 20.000 US-Dollar



Quelle: Nate D. Sanders Quelle: Nate D. Sanders

Schecks können manchmal deutlich wertvoller sein, als es die eingetragene Geldsumme suggeriert. Erst recht, wenn die Unterschrift auf dem Wertpapier von Apple-Mitgründer Steve Jobs stammt.Ein von dem langjährigen Apple-CEO ausgestellter Bank-of-America-Scheck aus dem Jahr 1988 wird diese Woche zur Auktion angeboten. Die Empfängerin war die damalige Jobs-Freundin Tina Redse, mit der er Berichten zufolge verlobt gewesen war.Das genaue Datum des Schecks ist der 11. März 1988. Der Apple-Mitgründer trug als Summe 2.000 US-Dollar ein und unterschrieb mit „steven jobs“. Ein Stempel zeigt zudem die frühere Adresse und Telefonnummer von Jobs, der seinerzeit die Entwicklung am ersten Rechner seines neugegründeten Unternehmens NeXT vorantrieb.Das zuständige Auktionshaus Nate D. Sanders bietet das rare Wertpapier via Online-Auktion an. Die Gebote starten bei 20.000 US-Dollar, was dem Zehnfachen des ursprünglichen Scheckwerts entspricht.Wer auch immer das Wettbieten gewinnt, muss sich mit einem kleinen Wermutstropfen abfinden: Redse löste den Scheck seinerzeit ein. Die vermerkten 2.000 US-Dollar können daher nicht mehr beansprucht werden.