Crack für iOS 11: Sicherheitsfirma soll aktuelle iOS-Version knacken können

iOS 11 angeblich geknackt

Advanced Unlocking & Extraction Services

Daten von iPhone X extrahiert

Dem auf die Entschlüsselung von mobilen Geräten wie dem iPhone spezialisierten Softwareunternehmen Cellebrite ist es laut eigenen Angaben gelungen, iOS 11 zu knacken. Verschlüsselte Nutzerdaten eines iPhone X sollen so bereits zutage gefördert worden sein. Es handelt sich um den gleichen israelischen Sicherheits-Dienstleister, mit dessen Hilfe es US-Behörden 2014 geschafft haben sollen, an Daten eines gesperrten iPhone 5c zu gelangen.Cellebrite erwähnt den Durchbruch bei der iOS-Entschlüsselung im Paper(PDF: ). Demnach ist es dem Unternehmen möglich, an Daten von iDevices wie dem iPhone und iPad zu kommen, auf denen die iOS-Versionen 5 bis einschließlich 11 laufen. Dies wären alle iDevices, die seit Oktober 2011 veröffentlicht wurden. Auch zahlreiche Android-Geräte werden genannt.Cellebrite bietet den Service laut Forbes diversen Strafverfolgungsbehörden auf der ganzen Welt an. Diese müssen das jeweilige Mobilgerät einschicken, worauf das Unternehmen sich auf die Jagd nach den darauf befindlichen Nutzerdaten macht. Je nach Auftrag reicht auch eine Entsperrung des Geräts, und die jeweilige Behörde kümmert sich darauf selbst um die Datenbeschaffung. Welche Methoden und Exploits Cellebrite anwendet, ist nicht bekannt.Ein US-Haftbefehl, der Forbes vorliegt, nennt explizit das im November 2017 auf den Markt gekommene iPhone X (im Bericht als „I-Phone X“ bezeichnet) als Gerät, von dem das amerikanische Heimatschutzministerium dank der Hilfe eines Cellebrite-Mitarbeiters Daten gewinnen konnte. Die Extrahierung soll am 5. Dezember stattgefunden haben. Wie die Behörde an die verschlüsselten Informationen kam und um welche Inhalte es sich konkret handelt, geht aus dem Bericht nicht hervor.Das Softwareunternehmen Cellebrite ist schon seit Jahren bekannt dafür, Regierungen und Behörden beim Knacken von IT-Produkten zu helfen. Im Zuge der Auseinandersetzung zwischen Apple und dem FBI um die Herausgabe von Nutzerdaten eines bei einem Terroranschlag verwendeten iPhone 5c gelang es Cellebrite laut Berichten schließlich, dem FBI Inhalte des Mobilgeräte auch ohne Apples Hilfe zur Verfügung zu stellen.