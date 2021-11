Communication Safety: Was über Apples neues Kinderschutz-Feature in iMessage bislang bekannt ist

Schutz vor dem Anblick unangemessener Bilder

Eltern müssen "Communication Safety" aktivieren



Quelle: MacRumors

Quelle: MacRumors

Foto-Analyse erfolgt ausschließlich lokal

Apple verzichtet auf Meldung an die Eltern

Apple will Eltern von Kindern, die ein iPhone oder iPad nutzen, künftig die Möglichkeit bieten, die Sprösslinge vor unangemessenen Inhalten zu schützen. Die entsprechende Funktion trägt den Namen "Message Communication Safety" und wird mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit in iOS 15.2 und iPadOS 15.2 enthalten sein. Da das Feature seit Kurzem in der aktuellen Entwickler-Beta zur Verfügung steht, lässt sich schon einen Blick darauf werfen."Communication Safety" ist ein neuer Bestandteil von iMessage und soll Kindern den Anblick unerwünschter Bilder ersparen. Gemeint sind damit Fotos, welche dem Alter nicht angemessen sind, insbesondere also Darstellungen bestimmter nackter Körperteile oder Personen. Mithilfe spezieller Analyseverfahren, bei denen Maschinelles Lernen und Künstliche Intelligenz zum Einsatz kommen, erkennen iPhone oder iPad laut Apples Beschreibung entsprechende Inhalte und stellen derartige Bilder automatisch verschwommen dar. Tippt der jugendliche Nutzer darauf, erscheint ein Warnhinweis: Das Foto sei heikel, weil es Körperteile zeige, die normalerweise durch Unterwäsche oder Badekleidung verdeckt würden. Der Anblick könne daher schädlich sein. Darüber hinaus empfiehlt iMessage dem Kind in solchen Fällen, einen vertrauenswürdigen Erwachsenen zu kontaktieren, um diesen um Hilfe zu bitten.Das neue Kinderschutz-Feature ist laut MacRumors in iOS 15.2 nicht standardmäßig aktiv, sondern muss von den Eltern ausdrücklich eingeschaltet werden. Das erfolgt in der Kindersicherung im Zusammenhang mit der bekannten Familienfreigabe . Die Funktion steht zudem ausschließlich auf iPhones und iPads zur Verfügung, deren Nutzer unter 18 Jahre alt sind und über eine Apple-ID verfügen, welche Teil einer Familiengruppe ist. Voraussetzung ist natürlich, dass bei der Einrichtung des Apple-Accounts das Alter korrekt angegeben wurde. Kinder unter 13 Jahren können selbst kein Konto erstellen, das muss von den Eltern oder anderen Erziehungsberechtigten erledigt werden.Die Scans der mit iMessage empfangenen Fotos erfolgen ausschließlich lokal auf iPhone und iPad. Dabei nutzt Apple im Prinzip dieselbe Funktion, welche bereits seit geraumer Zeit bei der Analyse von Bildern zum Einsatz kommt, etwa für die Erkennung von Personen, Tieren oder Pflanzen. Die Bilder werden also nicht an Apple oder Dritte übermittelt. Die Nutzung von "Communication Safety" auf einem Gerät hat keinen Einfluss auf die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung der Nachrichten, diese bleibt folglich in vollem Umfang erhalten. Apple betont zudem, nicht informiert zu werden, wenn Eltern die Kinderschutz-Funktion auf einem Smartphone oder Tablet aktivieren. Das gilt auch für den Fall, dass iMessage bei Funden unangemessener Inhalte eine Warnung ausgibt.Gestrichen hat Apple in der Betaversion von iOS 15.2 ein Feature, welches ursprünglich für "Communication Safety" vorgesehen war. Eltern werden anders als noch vor einigen Monaten angekündigt nicht per Textnachricht informiert, wenn sich ihr Kind ein unangemessenes Foto trotz des Warnhinweises ansieht. Diese Funktion hatten Kinderschutz-Organisationen kritisiert. Sie stelle nämlich möglicherweise eine Gefahr für Jugendliche dar, deren Eltern mit körperlicher oder psychischer Gewalt auf eine von ihnen missbilligte sexuelle Orientierung des Kindes reagieren könnten. Eine aktualisierte Beschreibung von "Communication Safety" will Apple zur Verfügung stellen, nachdem iOS 15.2 und iPadOS 15.2 veröffentlicht wurde. Der genaue Zeitpunkt ist noch nicht bekannt.