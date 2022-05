Chipkrise: BMW liefert Neuwagen zeitweilig ohne CarPlay aus

Software-Anpassung konnte nicht rechtzeitig zertifiziert werden

CarPlay wird nachträglich per Over-the-Air-Update aktiviert

CarPlay und Android Auto sind aus modernen Pkw kaum noch wegzudenken. Die Integration von iPhones und anderen Smartphones in die Infotainment-Systeme gehört bei den meisten Autoherstellern zur Standardausstattung, zuweilen muss bei einzelnen Modellvarianten allerdings ein Aufpreis entrichtet werden. Manche Kunden machen ihre Kaufentscheidung für ein bestimmtes Fahrzeug sogar davon abhängig, dass dieses Feature verfügbar ist. Äußerst ärgerlich ist es dann, wenn das neue Gefährt wegen der anhaltenden Chipkrise erst einmal ohne CarPlay und Android Auto ausgeliefert wird.Genau das widerfuhr in den vergangenen Monaten den Käufern bestimmter Modelle des deutschen Herstellers BMW. Das bayerische Unternehmen sah sich aufgrund von Lieferengpässen nämlich gezwungen, eine neue Hardware für die sogenannten Head-Units einzusetzen, also die zentrale Bedieneinheit, zu der unter anderem auch der Touchscreen und die Kommunikations-Komponenten für CarPlay und Android Auto gehören. Durch den Umstieg konnte BMW nach eigenen Angaben zwar Lieferausfälle verhindern, allerdings erforderte die Maßnahme eine Anpassung der Software für das Infotainment-System. Diese konnte allerdings für spezielle Funktionen wie eben CarPlay und Android Auto, aber auch den WLAN-Hotspot der betroffenen Modelle nicht rechtzeitig zertifiziert werden. Die Folge: Etliche Fahrzeuge, die zwischen Januar und April 2022 in Deutschland und einigen weiteren europäischen Ländern ausgeliefert wurden, verfügten nicht über diese Features.Das Problem wiesen Modelle auf, welche mit BMWs Operating System 7 ausgestattet sind. Mittlerweile sei die Software allerdings zertifiziert, teilte der Münchener Autohersteller auf Nachfrage mit. Fahrzeuge, welche seit 1. Mai ausgeliefert wurden, verfügen dem Hersteller zufolge daher ab Werk wieder über CarPlay. Die gute Nachricht für alle betroffenen BMW-Besitzer, die ihr Auto zwischen Januar und April 2022 erhalten haben: Sie müssen nicht in die Werkstatt, sondern bekommen die neue Software per Over-the-Air-Update. Berichten aus Händlerkreisen zufolge soll die Aktualisierung aller Fahrzeuge bis spätestens Ende Juni abgeschlossen sein.