CES: Samsung mit Spiele-Streaming bei Smart-TVs, neue smarte Körperwaage sowie Gadgets für Apple-Geräte

Wer sich für Unterhaltungselektronik interessiert, kommt um die CES nicht vorbei: Die Fachmesse findet alljährlich in Las Vegas statt und ist üblicherweise vier Tage lang für Publikumsverkehr geöffnet. Dieses Jahr müssen Besucher einige Abstriche machen: Die Messehalle öffnet nur an drei Tagen ihre Pforten, außerdem sind viele Branchenriesen wie Google, General Motors und Intel nicht vertreten. Trotzdem warten bereits einige spannende Produkte für Interessierte.Samsung stellt im Rahmen der CES neue Smart-TVs vor, die nicht nur mit verbesserter Hardware aufwarten: Spiele-Streaming-Plattformen wie GeForce NOW, Stadia und Utomik sind künftig mit Tizen kompatibel – jenem Betriebssystem, das auf den TV-Geräten des Unternehmens zu finden ist. Samsung möchte so einen umfangreichen Katalog an Spielen anbieten und mit der Konkurrenz gleichziehen: LG kündigte ebenfalls an, Spiele-Streaming-Services in den hauseigenen Fernsehern zu integrieren.Samsungs TV-Geräten soll die neueste Baureihe der Eco Remote beiliegen, welche laut The Verge über ein bemerkenswertes Feature verfügt: Die Fernbedienung sei in der Lage, Funkwellen von WLAN-Routern in Energie umzuwandeln.Mit einer herkömmlichen Körperwaage hat die Body Scan von Withings nicht mehr allzu viel gemein, der Name erscheint durchaus richtig gewählt: Das Gerät ist mit etlichen Sensoren sowie Elektroden ausgestattet und misst nicht nur das Gewicht – laut Herstellerangaben übrigens auf 50 Gramm genau. Dank eines ausziehbaren Griffs lässt sich ein Sechs-Kanal-EKG erstellen sowie die Herzfrequenz und das Gefäßalter bestimmen. Detaillierte Informationen zur Körperzusammensetzung sind ebenfalls möglich, denn die Waage führt auf Wunsch eine bioelektrische Impedanzanalyse durch. So spuckt die Body Scan sogar Messdaten zu einzelnen Körperteilen aus. Die ganze Technik hat ihren Preis: Etwa 300 Euro soll die Body Scan kosten.Targus präsentiert einen Rucksack, der bestens in das „Wo ist?“-Netzwerk integriert ist. So lässt sich dieser lokalisieren, ohne ein AirTag anbringen zu müssen. Ein auf der Internetseite der CES gezeigtes Bild verrät zudem, dass auch Apples U1-Chip unterstützt wird – das Aufspüren des Rucksacks ist mit einem kompatiblen iPhone daher noch einfacher.Scosche bringt einige Produkte für das iPhone auf den Markt, die allesamt auf MagSafe setzen: Beim MagicMount Pro Charge5 handelt es sich um eine Halterung für das Auto, die in mehreren Varianten bestellt werden kann. Kurios ist ein kleiner Lautsprecher, der magnetisch auf der Rückseite des iPhones haftet und via Bluetooth verbunden ist:Besonders für Besitzer des iMac M1 interessant: Die Dockingstation „HyperDrive Turntable Dock“, welche sich per USB-C mit dem Rechner verbinden lässt und drehbar ist. An Anschlüssen mangelt es dem Zubehör von Hyper nicht: Für USB-C sowie -A, HDMI, SD-Karten und mehr ist gesorgt. In einem Fach ist zudem Platz für eine SSD.