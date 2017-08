Bloomberg: iPhone 8 mit iPad-ähnlichem Dock

Dock und neue Entsperrvariante

Als Apple iOS 11 auf der WWDC im Juni präsentiert hat, fielen insbesondere die zahlreichen Neuerungen des Mobilbetriebssystems für das iPad auf. Eine Dockleiste und umfangreichere Multitasking-Funktionen sollen die Bedienung von Apples Tablet weiter optimieren. Einem Bloomberg-Bericht zufolge plant der Konzern auch für das iPhone 8 eine entsprechende Dockfunktion und inklusive diverse weitere UI-Features.Da das iPhone 8 voraussichtlich mit einem fast rahmenlosen Display erscheint, das die gesamte Frontseite des Smartphones einnimmt, wird höchstwahrscheinlich kein Platz mehr für einen Homebutton sein. Stattdessen platziert Apple Bloomberg zufolge eine dünne Softwareleiste auf dem untersten Displaybereich des iPhone 8, die etwa auf Höhe des bisherigen Homebutton-Bereichs erscheint.Die Dock-artige Anzeige soll auch im Sperrbildschirm zu sehen sein und für den neuen Login-Vorgang benötigt werden. Ähnlich wie bei der Slide-To-Unlock-Funktion, die Apple in iOS 10 abschaffte, können Nutzer laut des Berichts das iPhone 8 per Wischer entsperren – jedoch nicht wie früher nach rechts, sondern indem sie das Dock nach oben ziehen.Auf dem Homescreen soll die Leiste ähnlich platziert sein wie beim iPad mit iOS 11. Nutzer können Apps voraussichtlich per Drag and Drop hinzufügen und entfernen.Innerhalb einer App soll eine Nach-Oben-Wischgeste die neugestaltete Multitasking-Ansicht aktivieren, die sich vermutlich am Design der iOS-7-Variante orientiert. Statt überlappender App-Karten wie in iOS 10 verwendet Apple wieder nebeneinander platzierte Karten, durch die der Anwender wischen kann, so die Meldung.Apple muss die oberen UI-Anzeigen – wie Mobilfunk-Signalstärke – laut Bloomberg leicht anpassen, da die Frontkamera und der biometrische Gesichtsscanner voraussichtlich eine mittige Gehäuseaussparung auf der Oberseite des OLED-Displays benötigen. Demnach teilt Apple den oberen Anzeigebereich in zwei Sektionen. Links ist die Uhrzeit zu sehen, rechts die Mobilfunk-Signalstärke, der Wifi-Empfang und die Akkuladung.Apple präsentiert das iPhone 8 voraussichtlich zusammen mit zwei weiteren iPhone-Modellen am 12. September. Das Event soll zudem die dritte Generation der Apple Watch und ein neues Apple TV mit 4K-Unterstützung beinhalten.