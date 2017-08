iPhone 8: Wie man ohne Home-Button Apps wechseln kann

Neue Geste für dem App-Umschalter im Kurzvideo

Neue Geste im Video

Neue Geste auch fürs Kontrollzentrum

Die wohl eindrücklichste Neuerung beim Design der nächsten iPhone-Generation ist allen Gerüchten zufolge der Wegfall der Home-Taste, um das Display auf die gesamte Gerätefront ausdehnen zu können. Die Home-Taste gehörte seit dem ersten Modell von 2007 zum Grundinventar des iPhones und ist mit einigen Funktionen beladen, für die also künftig Alternativen gefunden werden müssen. Dem in der Home-Taste verbauten Fingerabdrucksensor Touch ID haben wir uns in mehreren Artikeln bereits gewidmet; letzten Informationen zufolge wird er entweder direkt im Displayglas verbaut oder verschwindet sogar ganz zugunsten einer Entsperrmethode via Gesichtserkennung. Für eine andere Funktion der Home-Taste gibt nun die gestern Abend veröffentlichte neueste iOS-Beta einen Hinweis.Konkret geht es um den Zugriff auf den App-Switcher, der üblicherweise nach einem Doppeldruck auf die Home-Taste erscheint. Der Entwickler Guilherme Rambo hat in den Tiefen des Beta-Image für iOS 11 ein Video entdeckt, das einen neuen Zugriff auf den Umschalter zeigt. Dabei handelt es sich um einen Wischer vom unteren Bildschirmrand nach oben. Da das Video ohne Kontext oder Erklärung daherkommt ist nicht bekannt, ob ein einfaches Wischen reicht oder ob 3D Touch verwendet wird, also ein starker Druck aufs Display nötig ist. Letzteres ist wahrscheinlich, da auf diese Weise normalerweise das Kontrollzentrum erscheint. Außerdem gibt es schon im aktuellen System eine 3D-Touch-Geste für den App-Switcher am linken Displayrand, allerdings wird diese mit iOS 11 wegfallen (MTN berichtete: ). Das iOS-Kontrollzentrum ist im Video übrigens als eigene App-Karte zu sehen.Interessant ist an dem Video das zur Demonstration verwendete iPhone. Dabei handelt es sich nicht um ein bekanntes Modell: Anders als das erwartete Design des iPhone 8 reicht das Display nicht zum Rand, aber im Unterschied zu aktuellen Modellen gibt es schon hier keine Home-Taste. Wahrscheinlich ist es ein Platzhalter-Modell, welches nur für interne Zwecke Verwendung findet.Der Entwickler Guilherme Rambo hat des Weiteren noch ein zweites Video in der iOS-11-Beta gefunden. Auch darin ist eine Geste zu sehen, die es in der Beta selbst noch nicht gibt. Durch den Wechsel zur Mitteilungszentrale erreicht man bekanntermaßen die Ansicht des Sperrbildschirms. Nach einem Wischer nach links kommt dann aber nicht wie gewohnt die Kamera, sondern das Kontrollzentrum ins Bild. Es bleibt abzuwarten, ob es dieses Verhalten in die endgültig freigegebene Version von iOS 11 in wenigen Wochen schafft.