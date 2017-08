Kamera des iPhone 8: 4K-Videos bei 60 fps vorne und hinten?

Hinweise aus HomePod-Firmware

Aktuelle iPhones beherrschen bei der Videoaufnahme sowohl 4K-Auflösung als auch die sogenannte Slo-Mo-Aufnahme bei 60 Bildern pro Sekunde - allerdings nicht beides auf einmal. Jetzt sind Hinweise aufgetaucht, denen zufolge die Kamera der kommenden iPhone-Generation genau dies ermöglicht. Außerdem soll nicht nur die Rückkamera diesen Schritt nach vorne tun, sondern auch die für Selfies gedachte FaceTime-Kamera auf der Vorderseite, die traditionell weniger leistungsfähig ist als das für übliche Aufnahmen gedachte Modul auf der Rückseite.Der Hinweis stammt, wie die meisten neuen Informationen zum iPhone 8 aus dieser Woche, aus den Tiefen der Firmware des HomePod. Seit ihrer Veröffentlichung stürzen sich die Apple-Interessierten darauf, weil dort unbeabsichtigt einige Hinweise auf die kommende iPhone-Generation enthalten sind. So gab es auf diesem Weg einige Neuigkeiten über die Gesichtserkennung der Kameras als neue biometrische Entsperrmethode und Hinweise auf die Pixelauflösung des nahezu randlosen Displays.Die Informationen über die Leistungsfähigkeit der Kameras bei Videoaufnahmen stammt aus einem Codeblock, der sich mit HEVC, auch H.265 genannt, beschäftigt. Dieser Kodierungsstandard von Videoinhalten erlaubt eine größere Kompression der Dateien für geringeren Speicherbedarf bei Erhalt hoher Qualität; gerade bei 4K- und Slo-Mo-Videos ein enormer Vorteil. Auf der Entwicklerkonferenz Anfang Juni kündigte Apple an, HEVC zum Standard sowohl unter iOS 11 als auch macOS High Sierra zu erheben.Aus welchem Grund Apple auch der FaceTime-Kamera ein Update auf »4k60Video« geben sollte, ist unbekannt. Andere Top Features bleiben der Rückkamera vorbehalten, so etwa auch das Konzept der Dualkamera mit zwei Modulen, wie sie bereits das iPhone 7 Plus aufweist. Diese erlaubt rudimentären optischen Zoom und Erkennung von Vorder- und Hintergründen, was den Bokeh-Effekt ermöglicht. Beim iPhone 8 wird die Dualkamera allerdings anders als beim 7 Plus vertikal statt horizontal angeordnet sein.Weiterführende Links: