Bloomberg: Lightning-Aus beim iPhone definitiv geplant – Vorteile für Nutzer möglich

Kompatibilität und Transferraten

Bis Lightning ganz verschwindet, dauert es noch

Nachdem es erst vor wenigen Tagen vom üblicherweise sehr zuverlässigen Marktexperten Ming-Chi Kuo hieß, Apple wolle im kommenden Jahr mit der Abschaffung von Lightning im iPhone beginnen, steuert Bloomberg nun eigene Informationen bei. Demnach teste Apple tatsächlich bereits iPhones mit USB-C und peile an, 2023 die ersten entsprechenden Modelle auf den Markt zu bringen. Das iPhone 14 (Herbst 2022) setzt demnach weiterhin auf Lightning, mit dem iPhone 15 komme dann hingegen USB-C zum Einsatz. Wie es im Bericht heißt, seien auch gesetzliche Fragen ein Grund, warum Apple am zitierten Umstieg arbeitet. In der EU könnten nämlich einheitliche Stecker Vorschrift werden.Allerdings sprechen auch andere Aspekte für USB-C, denn die Transferrate übertrifft Lightning deutlich. Zwar steht angeblich für das iPhone 14 ein aktualisierter Lightning-Standard an, der das Niveau zumindest auf den Durchsatz von USB 3 hebt, dennoch bleibt USB-C an der Spitze. Im iPad Pro sind es beispielsweise 10 GBit/s – verglichen mit 480 MBit/s im iPhone, was der Geschwindigkeit von USB 2 entspricht. Außerdem nimmt der Entwicklungsaufwand etwas ab, da Apple auf einen marktüblichen Standard setzen kann. Laut Bloomberg entwickelt das Unternehmen zudem ein weiteres Zubehörprodukt, denn ein Adapter des Typs "Lightning-auf-USB-C" soll für Kompatibilität sorgen.Zur Einführung von Lightning im Jahr 2012 hatte der ehemalige Marketingchef Phil Schiller angegeben, der Anschluss werde für die kommende Dekade erste Wahl. Wenn Apple im nächsten Jahr also tatsächlich auf USB-C umsteigt, wäre die Prognose gar nicht so weit von der tatsächlichen Entwicklung entfernt. Da Apple aber normalerweise auch etwas ältere iPhone-Generationen im Angebot belässt, dürften bis zur endgültigen Abschaffung von Lightning noch mindestens zwei weitere Jahre ins Land ziehen. Erst 2026 wäre demnach das erste "Lightning-freie" Produktjahr. Keine neuen Angaben gibt es hingegen bezüglich der Überlegungen, Apple wolle in zukünftigen Top-Modellen gar keinen Anschluss mehr verbauen, sondern komplett auf kabellose Übertragung setzen.