Bloomberg: Apple immer noch an Lademöglichkeit für mehrere Geräte interessiert

Im Jahr 2017 stellte Apple gemeinsam mit den damalig neuen iPhone-Modellen die Ladematte AirPower vor: Das besondere an dieser Ladestation sollte sein, dass der Käufer mehrere Geräte ohne spezielle Ausrichtung auf der Oberfläche platzieren kann. Damals kündigte der Konzern an, dass AirPower Anfang 2018 auf den Markt kommt – doch nichts tat sich. Anfang 2019 teilte Apple schließlich mit, AirPower nicht in den Handel zu bringen.Laut mehreren Quellen soll Apple an der Hitzeentwicklung gescheitert sein: Aufgrund der vielen Spulen im Ladegerät erwärmten sich AirPower und auch die Geräte sehr stark – dies machte eine Markteinführung unmöglich. Apple kündigte schließlich MagSafe Duo an, über welches sich ein iPhone und eine Apple Watch laden lässt – aber an fest vorgegebenen Plätzen und nicht frei positionierbar.Bereits vergangenen Sommer berichtete Mark Gurman, dass Apple weiterhin Forschung in diesem Marktsegment betreibt – man wolle dieses Geschäftsfeld nicht alleine den Drittherstellern überlassen. Nun schreibt der gewöhnlich sehr gut über Apple-Interna informierte Journalist erneut, dass Apple weiterhin an neuen Ladetechnologien arbeite.Apple forsche, so Gurman, aber nicht nur an induktiven Lademöglichkeiten, sondern zieht auch andere, leider nicht näher spezifizierte Technologien in Betracht, über welche sich Geräte auch in einigen Metern Entfernung aufladen lassen. Bereits Anfang des Jahres präsentierte Xiaomi einen Prototyp, welcher Geräte mit 5 Watt Ladeleistung per Millimeterwellen aus einem Phasensteuerungs-Array bestehend aus 144 Antennen auflädt. Ob Apple hier eine ähnliche Technologie im Sinn hat, steht komplett in den Sternen.Gurman nennt aber ein weiteres Feld, auf welchen Apple aktuell forscht: Der Konzern möchte in Zukunft erreichen, dass Apple-Geräte sich untereinander aufladen. Beispielswiese soll das iPhone die Apple AirPods aufladen können – oder ein MacBook das iPhone und Apple Watch. Bereits vor Erscheinen des iPhone 12 und 13 im Jahr 2020 bzw. 2021 war aus der Gerüchteküche zu hören, dass diese iPhone-Generationen entsprechende Features mitbringen – doch Apple scheint noch von der Marktreife entfernt zu sein.