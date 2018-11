Black Friday Teil 1: Die besten Angebote für Apple iPhone, iPad, Mac & Zubehör

Apple verschenkt Geschenkkarten

Willkommen im Black Friday! Apple und die Fachhändler offerieren eine Reihe von Schnäppchen in unserer ersten Übersicht an Black-Friday-Angeboten. Da man schnell den Überblick verliert, haben wir an dieser Stelle nicht nur die interessantesten Anbieter zusammengesucht, sondern auch gleich ein paar gute Angebote verlinkt. Viel Spaß beim Stöbern!Zunächst darf die Firma nicht fehlen, um die sich auf dieser Seite alles dreht. Die Apple-Angebote firmieren unter dem Namen Shopping Event . Im Angebot finden sich iPhones der Reihen 7 und 8, Apple-Watch-Modelle der 3. Generation, dem HomePod und Beats Kopfhörer bei denen Apple eine iTunes Geschenkkarte für 50 Euro dazu gibt. 100 Euro packt der Konzern beim iPad, iPad Pro 10,5" und dem iPad mini dazu. Geschenkkarten im Wert von 200 Euro bekommen Kunden, die bei den Macs zuschlagen. Wer ein Apple TV kauft, erhält eine Guthabenkarte im Wert von 25 Euro.Hüllen, Ständer und dergleichen stehen in der Black-Friday-Schnäppchenliste von Arktis . So setzte der Online-Händler ein 5-Linsen-Objektivsystem für iPhones von 19,95 auf 14,95 Euro runter. Auch Armbänder für die Apple Watch sind zum Teil erheblich heruntergesetzt. Comtech glänzt nicht mit reduzierter Apple-Hardware, aber in der Liste unter Gaming finden sich einige gute Angebote in Sachen Monitore, etwa einen ASUS ROG 27er mit WQHD-Auflösung (2560 x 1440) und 165 Herz für 499 Euro (regulär 679 Euro). Cyperport räumt seine Lager und reduziert Apple-Hardware im Preis. In der Liste "Apple & Zubehör" finden Schnäppchenjäger etwa 2017er MacBooks mit bis zu 1000 Euro Abschlag (CTO-Konfiguration mit i7, 16 GB RAM, 1 TB SSD, Radeon 560 von 3999 auf 2999 Euro). Ein iPhone 8 erhält man für 599 statt 679 Euro. Aber auch aktuelle Produkte sind preisgesenkt, beispielsweise ist das iPhone Xs (64 GB) für 1029 statt 1149 Euro erhältlich. Der Preis für Apple Watch Series 3 beginnt bei 249 Euro. Wer sich einen richtig guten Kopfhörer anschaffen möchte, greift beim AKG K550 MK II zu, der für 89 statt 229 Euro zu haben ist.Wer bei Mactrade einen Mac bestellt – gleich welchen – und (z.B. zu 0% bei 12 Raten) finanziert, erhält einen Rabatt von 199 Euro. Oben drauf packt Mactrade eine dreijährige Garantie statt des einen Jahres, das Apple mitgibt (+ 1 Jahr Gewährleistung). Wer nicht finanzieren will, spart immerhin noch 100 Euro. Bei den iPhones beträgt der Abzug 50 Euro, zusätzlich schenkt der Händler jedem Käufer einen JBL-Schreibtischlautsprecher im Wert von 69 Euro. Das Apple TV gibt es für 129 Euro statt 199 bei den gleichen Voraussetzungen. Apple-Händler Gravis mischt ebenfalls ordentlich mit. Besonders interessant erscheinen hier die Angebote für Zubehör, wie das USB-C-Dock das zwei weitere USB-Schnittstellen und SD-Kartenleser bietet und von rund 60 auf 30 Euro heruntergesetzt ist. Eine Thunderbolt-Festplatte mit 4 TB (250 MB/s) findet man hier für 279 statt 399 Euro.