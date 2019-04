Besserer iPhone-Schutz vor Schäden: Apple-Patent beschreibt optimierte Gehäusematerialien

Robustere Gehäuse für Apple-Produkte

Mögliche Verwendung in aktuellen iPhones

Wenn das iPhone herunterfällt, ist der anschließende Nutzerärger oft groß. Macken am Gehäuse oder gar gebrochenes Glas ziehen teure Reparaturen nach sich, sofern kein Versicherungsschutz besteht. Apple forscht entsprechend an Möglichkeiten, iDevices und Macs besser vor Schäden durch Stürze oder Kratzeinwirkungen zu schützen. Ein neuveröffentlichtes Apple-Patent beschreibt eine schützende Materialverstärkung für das Gehäuse von iPhones, iPads und Macs, die Beschädigungen von Komponenten des jeweiligen Geräts verhindern soll. Auch andere Produkte wie AirPods könnten davon profitieren.Konkret ist im Patent die Rede von einer präventiven Schutzschicht für diverse potenzielle Schadensfälle – darunter Kratzer, Brüche (zum Beispiel durch Stürze) und andere Faktoren, die das jeweilige Apple-Produkt in Mitleidenschaft ziehen können. Zur Verstärkung des iPhone- oder Mac-Gehäuses soll Polymer beitragen. Zudem erwähnt das Unternehmen im Patent die Nutzung von „Diamond-like Carbon“ (DLC) als weiterem Stabilisator. Apple möchte mit verschiedenen Schichten unterschiedlicher Materialien dafür sorgen, dass selbst ein Aufprall auf dem Boden das jeweilige iDevice beziehungsweise den Apple-Rechner nicht allzu sehr in Mitleidenschaft zieht.Es ist unklar, ob Apple die beschriebene Technologie bislang nur in Labors testet oder ob das Unternehmen die neuen Schutzmaßnahmen schon bei einigen aktuellen Produkten verwendet. Ein Kandidat für das verstärkte Gehäuse ist das im Herbst 2018 veröffentlichte iPhone XS. Zwar sieht das aktuelle iPhone-Topmodell dem Vorgänger X sehr ähnlich, doch bei einem auf YouTube veröffentlichten (nicht-wissenschaftlichen) Sturztest stellte es sich als deutlich robuster als die 2017er Variante heraus.Während das Displayglas des iPhone X nach dem zu sehenden Falltest einen Sprung an der Unterseite aufweist, überstehen die 2018er Modelle den Sturz besser. Das iPhone XS hat nur ein paar Kratzer, beim iPhone XS Max gibt es eine Schramme auf der Oberseite.