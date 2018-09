Sturztest des iPhone Xs und iPhone Xs Max: Video zeigt die Robustheit der neuen Topmodelle

iPhone Xs mit bestem Ergebnis

Apple bezeichnete das Glas des iPhone Xs und iPhone Xs Max während der Präsentationsveranstaltung als das „widerstandsfähigste Smartphone-Glas der Welt“. Kurz nach dem Verkaufsstart der neuen Topmodelle ist auf YouTube entsprechend schon der erste Sturztest zu sehen. Der Channel „TechSmartt“ hat ein Video veröffentlicht, in dem die beiden 2018er OLED-Modelle hinsichtlich ihrer Bruchfestigkeit mit dem iPhone X verglichen werden.Der Tester lässt die Smartphones jeweils aus drei verschiedenen Höhen auf den Boden fallen. Los geht es mit dem Hosentaschen-Falltest. Weder das iPhone X, iPhone Xs noch das iPhone Xs Max zeigen nach dem Aufprall Bruchstellen im Glas oder am Gehäuse. Beim Telefonier-Falltest stürzt das Apple-Smartphone von der Kopfhöhe des Nutzers zu Boden. Während das Displayglas des iPhone X einen Sprung an der Unterseite aufweist, überstehen die 2018er Modelle den Sturz besser. Das iPhone Xs hat ein paar Kratzer, beim iPhone Xs Max gibt es eine Schramme auf der Oberseite.Der finale Test aus noch größerer Höhe zeigt die ersten Ausfallerscheinungen. Das Glas auf der Rückseite des iPhone X zerspringt beim Aufprall. Ebenso gibt es starke Risse auf der Frontseite des iPhone Xs Max, dessen Display nach dem Sturz zudem flackert. Nur das iPhone Xs übersteht die Tortur erneut ohne größere Blessuren.Das YouTube-Video gibt einen ersten Eindruck über die Bruchsicherheit der neuen OLED-iPhones – mehr aber auch nicht. Wissenschaftlichen Maßstäben hält der Test nicht stand, erhebt allerdings auch keinen Anspruch darauf. Um eine zumindest einigermaßen objektive Aussage über die Robustheit der neuen iPhone-Modelle treffen zu können, müssten alle Geräte aus der genau gleichen Höhe fallen und im exakt selben Winkel aufprallen. Weitere „Drop Tests“ werden bestimmt folgen.