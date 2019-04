2019er iPhones: Neue Details zur Dreifach-Kamera bei OLED-Modellen

3x 12-Megapixel auf der Rückseite, auch Frontkamera mit 12 Megapixeln

Optisch dezente Gehäuse-Integration der Superweitwinkel-Linse

2019er iPhone XR mit Dual-Kamera

Die Hinweise auf eine Dreifach-Kamera bei den Nachfolgern des iPhone XS und iPhone XS Max verdichten sich immer mehr. Das oft gutinformierte „Apple-Orakel“ Ming-Chi Kuo spricht in seinem neuesten Bericht abermals von dem bereits kolportierten Dreilinsen-Kamerasystem auf der Rückseite der kommenden iPhone-Topmodelle. Kuo nennt zudem neue Details zur Kamera und stellt eine optisch diskrete Integration der dritten Linse im iPhone-Gehäuse in Aussicht.Die diesjährigen OLED-Topmodelle des iPhones erscheinen Kuo zufolge mit drei Kameralinsen auf der Rückseite, von denen jede einzelne Linse 12 Megapixel bietet. Die aus Sony-Komponenten zusammengesetzte Hauptkamera besteht demnach aus Weitwinkel, Superweitwinkel und Teleobjektiv.Apple plane zudem eine Hardware-Aufrüstung für die Front-Kamera, so Kuo. Demzufolge steigt die Auflösung der FaceTime-HD-Kamera von 7 Megapixel (iPhone XS, iPhone XS Max) auf 12 Megapixel, was dem Megapixel-Wert der Rückseiten-Kamera entsprechen würde.Nachdem erstmals Gerüchte über eine Dreifach-Kameralösung für die 2019er Top-Modelle aufkamen, äußerten diverse Nutzer in Online-Foren und sozialen Netzwerken Bedenken bezüglich der ästhetischen Gehäuse-Integration der drei Linsen. Viele fürchten einen optischen Rückschritt im Vergleich zu früheren iPhone-Generationen. Kuo zufolge ist sich Apple des Problems bewusst. Das Unternehmen habe daher eine schwarze Überzug-Schicht für die hinzukommende Superweitwinkel-Linse entwickelt. Besagte Linse füge sich deswegen relativ unscheinbar im iPhone-Gehäuse ein, so Kuo. Auch die Frontkamera soll mithilfe der neuen Technologie optisch dezenter als bisher erscheinen.Auch zum nächsten LCD-iPhone mit 6,1-Zoll hat Kuo Neuigkeiten. Der Nachfolger des iPhone XR soll mit einer Dual-Kamera auf den Markt kommen. Das Wall Street Journal berichtete ebenso schon vom voraussichtlichen Kamera-Zuwachs beim LCD-iPhone. Ob sich etwas an der Anzahl der Megapixel (bislang 12) ändert, ist nicht bekannt.