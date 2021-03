Berichte: Apple-Event im April – Erstmals Thunderbolt-iPad geplant

Prosser legt sich auf den April fest

Bloomberg rechnet mit leistungsstarkem iPad Pro – Mini-LED zumindest für das große Modell

Ging es nach einigen Leakern, sollte Apple noch in diesem Monat mit einem neuen Event aufwarten. Tatsächlich sprach so einiges für diese Annahme: Bereits in der Vergangenheit wählte das Unternehmen oft den März, um neue Produkte vorzustellen. Nachdem zuerst der 16. März als mögliches Datum durch die Gerüchteküche gegeistert war, setzte man etwas später auf den 23. März. So erkoren namhafte Leaker wie Kang und Jon Prosser den kommenden Dienstag zum Event-Tag. Wie sich an den fehlenden Einladungen zeigt, irrten Prosser und Co. Nun gibt es neue Hinweise, die auf den April hindeuten – und mit Details für das kommende iPad Pro einhergehen.Prosser korrigierte seine Einschätzung – und nennt nun den April für das Event. In einem weiteren Tweet behauptet er, Apple habe zu keinem Zeitpunkt einen Termin im März anvisiert, diese Information aber profilierten Leakern zukommen lassen:Da mit einem baldigen Event zu rechnen ist, gilt der April tatsächlich als überaus wahrscheinlich. Neben der möglichen Präsentation der AirTags erwarten Analysten unter anderem ein neues iPad Pro. Apples neues Tablet sollte einem Bericht von Bloomberg zufolge nicht mehr lange auf sich warten lassen.Bloomberg berichtet, dass sich an den Displaygrößen des iPad Pro nichts ändern werde: Abermals kämen Displaydiagonalen von 11 sowie 12,9 Zoll zum Einsatz. Im neuen Modell befinde sich ein A14X, dessen Leistung mit dem von aktuellen Macs bekannten M1-Prozessor ebenbürtig sei. Bloomberg hält es für denkbar, dass die neuen Geräte über einen Thunderbolt-Anschluss verfügen: Bislang stattet Cupertino das iPad Pro nur mit einer USB-C-Buchse aus. Die Gerüchte zu Mini-LED-Panels könnte sich bewahrheiten: Zumindest das große Modell könne mit diesem Feature aufwarten und somit eine bessere Helligkeit und höhere Kontraste bieten. Außerdem gibt der Artikel noch einen kurzen Ausblick auf weitere Produkte in der Zukunft: Cupertino wolle noch in diesem Jahr das Einstiegsmodell des iPads erneuern und arbeite an einem iPad mini mit einem größeren Display. Hierzu finden sich ebenfalls bereits Gerüchte