Bericht über Apple-Ankündigung: Landesweites Trainingsprogramm

Einer Meldung zufolge wird es im Laufe des Tages eine Ankündigung von Apple geben. Nachdem zunächst nur dubiose Spekulationen rund um mögliche Pläne kursierten, diese fußten lediglich auf Flugplänen offizieller Apple-Jets, hat sich der Bürgermeister von Austin, Texas in einem Town Hall Meeting zu Wort gemeldet. Demnach werde Tim Cook tatsächlich ein wichtiges neues "landesweites Trainingsprogramm" vorstellen. Dies erfolge im Rahmen einer gemeinsamen Pressekonferenz. Wer sich fragt, was eigentlich Austin für Apple so wichtig macht: Apple betreibt dort nach Apple Park und dem bisherigen Hauptquartier den drittgrößten Apple Campus des Landes (einen bebilderten Rundgang gibt es hier: ). Außerdem gilt Austin als eine Art Mekka der AR-Branche - sehr viele aufstrebende Unternehmen befinden sich im Umkreis der texanischen Stadt.Noch nicht bekannt ist, worum es sich bei der Ankündigung genau handelt. Als die ersten Meldungen rund um Cooks Reiseaktivität auftauchten, galt eine wichtige Ankündigung für den AR-Markt als wahrscheinlich. So hieß es, Apple lege eventuell ein Förderprogramm für Startup-Unternehmen im AR-Sektor auf. Da Apple AR als einen der wesentlichen Zukunftsmärkte sieht, wäre dies ein konsequenter Schritt. Die zweite im ursprünglichen Bericht aufgebrachte Ankündigung klingt allerdings unglaubwürdiger. Demnach werde Cook auch den Termin des nächsten Events verkünden. Dass die Pressekonferenz mit einem Bürgermeister allerdings dieses Thema behandelt, darf bezweifelt werden. Normalerweise versendet Apple direkt digitale Einladungen an Pressevertreter.