Bericht beschreibt neues iPhone mit 6.1" für 550 US$

Breitere Preisspanne

Ming-Chi Kuo kennen die meisten, die sich mit Apple-Gerüchten auseinandersetzen. Der Analyst von KGI Securities beschreibt in seiner neuen Investor-Notiz neue Eigenschaften des kolportierten LCD-iPhone mit 6.1-Zoll-Screen. So soll das Modell Dual-SIM unterstützen und mit einem günstigen Preis von etwa 550 US-Dollar auf den Markt kommen.Zwei Modelle erwartet der Analyst: Eines mit Standard Single-SIM, das andere mit physischer Dual-SIM ohne eSIM-Unterstützung. Der Bericht stützt zudem einen Bloomberg-Artikel von Anfang des Jahres, in dem die Rede von Dual-SIM-Konfigurationen für das erwartete 6.5-Zoll-Modell mit OLED-Screen ist. Einer 5.8-Zoll-Variante erteilt Kuo entgegen vorheriger Spekulationen nun allerdings eine Absage.Die Notiz spricht von einem neuen Preissegment, in das Apple mit der Dual-SIM-Version vordringt. Während das Single-SIM-Modell zwischen 550 und 650 Dollar kosten werde, geht KGI von Preisen zwischen 650 und 750 Dollar für die Variante mit Dual-SIM aus. Angeblich soll das günstige Einstiegsmodell helfen, Marktanteile in China wiederzuerlangen. Seiner Vorhersage zufolge könnte Apple zwischen 100 und 120 Millionen Einheiten zwischen dem dritten Quartal 2018 und dem vierten Quartal von 2019 verkaufen.