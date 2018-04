Nachfolger des iPhone X: Produktion des OLED-Displays soll bald starten

Ungewissheit über den Preis der produzierten Displays

Weniger OLED-Bestellungen wegen verhaltenem Interesse am iPhone X

Samsung Display bereitet sich laut einer Meldung auf den Start der Displayproduktion für den iPhone-X-Nachfolger vor, der voraussichtlich im September erscheint. Demnach soll die Produktion der OLED-Displays im Mai beginnen. Offen ist noch der Preis, den Apple für die OLED-Panels zahlt. Beide Konzerne führen diesbezüglich noch Verhandlungen.Der Meldung zufolge steht noch nicht fest, wie viele Displays zu Beginn produziert werden. „Wir wurden noch nicht über die Produktionsmenge informiert“, so ein namentlich nicht genannter Industrievertreter. Samsung-Display-CEO Lee Dong-Hoon soll sich ihm letzten Monat bereits mit Apple-Mitarbeitern getroffenen haben, um den Deal inklusive des Abnahmepreises abzuschließen. Doch beide Parteien konnten dem Vernehmen nach bis heute keine Einigung erzielen.Die Einnahmen von Samsung Display für das Jahr 2018 werden niedriger ausfallen als zuvor von Marktexperten angenommen, so ein Bericht. Grund dafür soll die verhaltene Nachfrage für das iPhone X sein, für das Apple OLED-Displays von Samsung bezieht.Der südkoreanische Konzern reduzierte laut Meldungen sogar die OLED-Produktion der Fabrik in Chungcheong für das erste Quartal 2018 um mehr als die Hälfte. Demzufolge fertigte Samsung statt der ursprünglich anvisierten 45 bis 50 Millionen Einheiten lediglich 20 Millionen oder weniger Displays. Wie stark sich der Nachfragerückgang bei der Preisverhandlungen auswirkt, ist nicht bekannt.