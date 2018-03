Preis-Gerüchte zu den 2018er iPhones: Es wird zumindest nicht teurer

Die Preisgestaltung des iPhone X wurde schon vielfach diskutiert. Apples bislang teuerstes iPhone-Modell brachte Apple zwar Rekordumsätze ein, die absoluten Stückzahlen sanken jedoch. Auf der nächsten Quartalskonferenz wird sich zeigen, ob es wirklich wie prognostiziert einen spürbaren Rückgang gab. Von mehreren Marktbeobachtern war nämlich zu hören, dass die Anzahl jener, die vorerst Kaufzurückhaltung üben, höher als gedacht war. In der Gerüchteküche gilt daher inzwischen eines als sicher: Die 2018er Modellgeneration wird keinesfalls noch teurer. Auch wenn Apple die Einführung eines Modells oberhalb des iPhone X plant, so soll dieses den Preisrekord des iPhone X nicht erneut brechen.Der neuen Prognose zufolge wird Apple das iPhone X Plus mit einer Displaydiagonale von bis zu 6,5 Zoll auf dem Preisniveau des aktuellen iPhone X belassen. Anders als bei der Einführung der ersten Plus-Modell im Jahr 2014, diese hatten seinerzeit für einen Anstieg des durchschnittlichen Verkaufspreises gesorgt, werde das Portfolio insgesamt eher günstiger. Für den direkten Nachfolger des iPhone X plane Apple 899 Dollar und somit 100 Dollar weniger als jetzt, das iPhone X Plus werde im Herbst dann für 999 Dollar angeboten. Das Preis-Leistungs-Verhältnis verbessert sich damit deutlich.Ebenfalls schon oft die Rede war von einem dritten neuen iPhone-Modell, das im Gegensatz zu iPhone X und iPhone X Plus über LED statt OLED verfügt. Dieses koste aller Wahrscheinlichkeit nach 799 Dollar, so Amit Daryanani von RBC Capital. Zum Vergleich: Wer sich momentan für ein iPhone 8 ohne Vertragsbindung entscheidet, wird bei Apple 699 Dollar für das Modell mit 4,7"-Display bzw. mit 799 Dollar für die Plus-Variante mit 799 Dollar zur Kasse gebeten. Somit läge das 6,1"-iPhone auf dem Niveau des bisherigen 5,5"-iPhones. Es klingt ziemlich wahrscheinlich, dass Apple tatsächlich dieser Preisstaffelung folgt. Erst vor wenigen Tagen sagte eine Marktanalyse drohende Probleme für hochpreisige Smartphones vorher (siehe ) - demnach sind Kunden inzwischen deutlich preisbewusster und gehen nicht mehr jede Steigerung mit.