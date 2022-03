Ausblick auf Apples März-Event – und Rückblick auf die letzten Frühjahrs-Veranstaltungen

Rückblick: Die früheren März-/April-Events

2021: Spring Loaded

2019: It's show time

2016: Let us loop you in

2015: Spring Forward

2012: We have something you really have to see. And touch.

2011: Come see what 2011 will be the year of

Wie immer kündigte Apple ein bevorstehendes Event sehr kurzfristig an – die Einladung des 2. März bezieht sich auf eine Veranstaltung nur sechs Tage später. Nächsten Dienstag, am 8. März, ist es demnach so weit, Apple zeigt dann unter dem Titel "Peek Performance" hoffentlich viele spannende Neuerungen. Gerüchte gab es bereits viele, so gilt beispielsweise die Einführung des iPhone SE der dritten Generation als sicher. Auch die Umstellung von LTE auf 5G beim iPad Air scheint gesetzt zu sein, manch einer sprach sogar davon, das vor noch nicht allzu langer Zeit aktualisierte iPad ohne Namenszusatz könnte 5G erhalten. Zu den weiteren denkbaren Produkten zählt eine neue Apple Watch SE.Im Mac-Bereich dürfte es hingegen noch viel spannender werden, immerhin steht der M2-Chip wohl vor seinem Debüt. Eineinhalb Jahre liegt die Vorstellung des M1 nun zurück, jetzt erhält man die Antwort, was sich seitdem in Apples Chip-Abteilung im Verborgenen tat. Auch wenn der M1 Max weiterhin mit großem Abstand Apples schnellster Prozessor bleiben dürfte, zeigt der M2 dennoch, wohin die Reise geht und was für spätere Pro- und Max-Varianten zu erwarten ist. Zu den ersten Macs mit M2 zählen das MacBook Air, das MacBook Pro 13" sowie aller Wahrscheinlichkeit nach auch der Mac mini – zumindest sind sich die Marktbeobachter in diesen Punkten sicher. Große Unsicherheit herrscht indes, ob der März bereits einen iMac Pro hervorbringt oder ob sich Apple die Ankündigung bis Sommer aufhebt.Nach dem kurzen Ausblick auf das Event schauen wir nun zurück, welche Themen die Frühjahrs-Events der vergangenen Jahre dominiert hatten. Meistens standen diese allerdings im Zeichen von Produktpflege, denn die ganz großen Knaller gibt es gewöhnlich im Sommer oder im Herbst.Am 20. April 2021 zeigte Apple nicht nur das iPad Pro mit M1-Chip, sondern spendierte auch dem kleinen iMac erstmals einen M1. Der iMac 24" erhielt ein vollständig neues Design, wohingegen der alte iMac 27" weiterhin im Sortiment blieb. Ebenfalls neu: Die AirTags erschienen, nachdem es schon seit Jahren konkrete Gerüchte gegeben hatte. Außerdem hielt Apple Aktualisierungen für das Apple TV parat und zeigte eine neue Farboption für das iPhone 12 und 12 mini.Von der Bühne des Steve Jobs Theaters übertrug Apple live – eine fast schon ungewöhnliche Vorstellung, so lange es nun schon vorproduzierte Event-Videos gibt. Die Themen der Veranstaltung vom 25. März 2019 waren News+, Apple Card, Apple Arcade sowie Apple TV+. Somit stand alles ganz im Zeichen der Dienstesparte.Am 27. März 2016 präsentierte Apple das erste iPhone SE, das iPad Pro 9,7" sowie Updates für CareKit, HealthKit und ResearchKit. Von vielen wurde die Veranstaltung einhellig als das langweiligste und bislang überflüssigste Apple-Event bezeichnet. Anschließend war übrigens lange Zeit Pause mit März-Events – 2017 war generell weitgehend ereignislos, 2018 gab es nur ein kleines Bildungs-Event in New York.Fast wichtiger als die eigentlichen Neuerungen war die Nennung des Verkaufsstarts für ein im Herbst 2014 gezeigtes Produkt: Apple verkündete den Termin, wann die Apple Watch in den Verkauf gehen sollte. Außerdem zeigte Apple das neu entwickelte, besonders kompakte MacBook sowie das ResearchKit-Framework.Zu sehen gab es am 7. März 2012 die dritte Generation des Apple TV samt neuem System sowie das iPad 3 mit Retina-Display. Des Weiteren äußerte sich Apple dazu, wie man die Zukunft der "Post PC"-Welt einschätzte.Das vorletzte Event mit Steve Jobs. Obwohl sich dieser eine krankheitsbedingte Auszeit genommen hatte, ließ er es sich nicht nehmen, das iPad der zweiten Generation persönlich zu zeigen. Nur noch ein einziges Mal sollte Jobs danach auf einer Apple-Bühne stehen, nämlich sichtlich angeschlagen zur WWDC 2011.