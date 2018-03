Bericht: Apple schafft iTunes LP ab

Letzte Chance für LP-Inhalte

...was nicht das Ende des iTunes Stores bedeutet

Vor mehr als sieben Jahren hatte Apple als Erweiterung des damals noch boomenden iTunes Stores die Formate iTunes Extras (für Filme) und iTunes LP (für Musik) vorgestellt. Apple wollte mit dem Zusatzdienst digitale Angebote attraktiver machen und zusätzliche Inhalte bieten, wie sie bei Kauf-DVDs oft enthalten sind. Die Zugaben können unterschiedlicher Natur sein, so zum Beispiel Fotos, Texte, weitere Videos oder andere Inhalte. Allerdings stammte die Idee nicht von Apple, sondern wurde auf Drängen der Musikindustrie geboren. Diese störte sich nämlich an der Tatsache, dass Nutzer von Kauf-Plattformen wie dem iTunes Stores vermehrt einzelne Titel, jedoch nicht mehr das gesamte Album erwarben. Vor einigen Jahren hieß es, die Musikindustrie habe sich nur zum Verzicht auf Kopierschutz von iTunes-Titeln eingelassen, wenn Apple dafür im Gegenzug den Kauf ganzer Alben wesentlich attraktiver mache.Berichten zufolge ist das Ende von iTunes LP aber bald gekommen. Demnach wolle Apple das Angebot in den kommenden Monaten entfernen. Bestehende Kunden können die Inhalte zwar weiterhin abrufen, für Neukunden werden bei Alben jedoch keine Extras mehr geliefert. Es ist anzunehmen, dass nicht allzu viele Nutzer die Funktion vermissen werden. In einem Schreiben an Partner führte Apple aus, dass neue LP-Inhalte nur noch im Laufe des aktuellen Monats erscheinen können.In den letzten Jahren gingen die Stückzahlen online abgesetzter Songs immer weiter zurück, gleichzeitig griffen immer mehr Anwender auf Streaming-Portale zu. Aktuellen Zahlen zufolge ist der Abwärtstrend zwar gestoppt, da Apple seit fast drei Jahren aber ebenfalls als Streaming-Anbieter auftritt, liegt der Fokus sicherlich nicht mehr auf der ursprünglichen Funktion des iTunes Stores (der ganz am Anfang iTunes Music Store hieß). Die gleichzeitig mit den Berichten über das LP-Ende aufgebrachten Spekulationen über ein Aus des iTunes Stores für Musik klingen hingegen eher abwegig. Für Apple gibt es kaum einen Grund, sich aus dem Geschäft zu verabschieden. Im Dezember hatte Apple derlei Berichte jedenfalls entschieden dementiert.