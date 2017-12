Schließung des iTunes Music Store im Jahr 2019? Apple dementiert

Streaming statt Kaufmusik

Die Zukunft des 14 Jahre alten iTunes Music Stores steht einem aktuellen Bericht von Digital Music News nach auf der Kippe. Unter Bezugnahme auf eine interne Quelle wollen die Autoren erfahren haben, dass die Plattform für verkaufte Musik-Downloads Anfang 2019 von Netz gehen soll, um dem Streamingdienst Apple Music keine Konkurrenz mehr zu machen. "Downloads sind mehr und mehr überholt", sei die einhellige Meinung im Apple-Team. Wer iTunes-Kaufmusik besitze, werde automatisch in Apple Music transferiert, wo der Zugriff auf die gekauften Songs aber natürlich weiterhin auch ohne Abonnement möglich bleibe.Üblicherweise reagiert Apple nicht auf Gerüchte über mögliche Zukunftsszenarien. In diesem Fall sah sich der Konzern allerdings dazu genötigt, mehreren Medien gegenüber klarzustellen, der Bericht sei »nicht wahr«, es existierten keinerlei solche Pläne. Digital Music News beharrt hingegen auf der eigenen Darstellung: Die anonyme Quelle habe nicht nur die Pläne allgemein bestätigt, sondern explizit den Zeitplan. Es sei also beschlossene Sache. Vor etwa anderthalb Jahren veröffentlichte Digital Music News einen ähnlichen Artikel, der von der geplanten Abschaffung des iTunes Music Store sprach (MTN berichtete: ). Diese habe sich nun konkretisiert.Als Apple im Jahr 2003 mit dem iTunes Music Store an den Start ging, eröffnete die Plattform den Hörern eine legale Möglichkeit, Musikstücke aus dem Netz zu laden, anstatt sie auf Datenträgern in Geschäften kaufen zu müssen. Es war Apples Einstieg in den Musikbereich und eine Kampfansage gegen die damals grassierende illegale Download-Welle. Mit dem Aufkommen von Musikstreamingdiensten wie Spotify ging der Umsatz mit Kaufmusik allerdings schnell zurück: Kunden müssen nicht mehr für jedes Stück zahlen, sondern entrichten eine pauschale Abogebühr für den auf die Abozeit beschränkten Zugriff auf ein großes Musikarchiv. 2015 reagierte Cupertino mit dem Start der eigenen Streaminglösung Apple Music. Seither betont Apple das stetige Wachstum bei Abonnentenzahl und Umsatz. Die Dienstesparte als Ganzes erwirtschaftete bei Apple zuletzt 8,5 Milliarden US-Dollar. Neben den App Stores und Apple Pay stellt vor allem Apple Music darin einen Umsatztreiber dar.Weiterführende Links: