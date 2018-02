Bericht: AirPower-Ladematte und AirPods-Case mit kabelloser Aufladefunktion kündigen sich an

Auch kabellos aufladbares AirPods-Case für März geplant

Apples hauseigene Qi-Aufladelösung AirPower für iPhone 8, 8 Plus, iPhone X und Apple Watch kommt einem Bericht zufolge in absehbarer Zeit auf den Markt. Eine nicht näher definierte Quelle der US-Kaufhauskette Best Buy soll demnach den entscheidenden Tipp gegeben haben, wonach der Verkauf von Apples schon im Herbst 2017 angekündigter Ladematte im März starten soll.Als autorisierter Apple-Fachhändler erhält Best Buy dem Bericht zufolge Ende März die erste Lieferung an AirPower-Einheiten. Ob das Produkt zunächst nur in den USA startet oder direkt weltweit verfügbar ist, geht aus dem Artikel nicht hervor.Die AirPods-Ladematte ist eine Akkustation, die Platz für mehrere Geräte bietet. So können Nutzer zum Beispiel ihr iPhone und ihre Apple Watch gleichzeitig auf die Lade-Oberfläche legen. Das Aufladegerät entscheidet automatisch, welches der darauf deponierten Produkte wie viel der verfügbaren Energie benötigt. Dies soll die Effizienz der Stromversorgung erhöhen.Zusätzlich zur Ladematte soll Apple auch die Veröffentlichung einer neuen Version des AirPods-Case vorbereiten, die kabelloses Aufladen unterstützt. Das funktionserweiterte Case könnte demzufolge – ebenso die aktuelle iPhone-Generation und die Apple Watch – über die AirPower-Matte mit Strom versorgt werden.Das neue Case dürfte es nur zusammen mit AirPods-Kopfhörern zum Verkauf geben. Wer bereits Apples kabellosen Kopfhörer besitzt, muss sich demnach direkt an das Unternehmen wenden, um die neue Case-Variante zu erhalten. Dem Bericht zufolge wird die Version ohne enthaltene Kopfhörer nicht über Drittanbieter angeboten.