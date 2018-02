Apple-Monat März: Was kommt dieses Frühjahr auf uns zu?

Ein Event - eher unwahrscheinlich

Neue Hardware - wahrscheinlich

Vom iPad…

…über iPhone…

…bis zum MacBook

HomePod in Deutschland

Im Apple-Kosmos gibt es zwei regelmäßig wiederkehrende Großereignisse im Jahr: die Entwicklerkonferenz WWDC im Juni und die Präsentation der neuen iPhone-Generation im September. Zusätzlich hatte Apple in der Vergangenheit aber auch jeweils einen Frühjahrstermin für neue Hardware parat: den März. MacTechNews gibt einen Überblick, worauf sich Apple-Freunde im kommenden Monat vorbereiten können und was eher unwahrscheinlich ist.Es gibt vier potentielle Monate für eine große Apple-Keynote: März, Juni, September und Oktober. 2016 etwa lud der Konzern an allen vier Gelegenheiten zu großen Presseterminen. Die Resonanz war aber gerade in diesem Jahr sehr negativ: Zu wenig Neues gab es jeweils zu berichten. Gerade der März-Event, auf dem das iPhone SE und das erste iPad Pro 9,7'' vorgestellt wurden, brachte keine großen Technologieneuerungen mit. 2017 reagierte Apple damit, nur zweimal zur Keynote zu bitten - beidesmal mit deutlich dichterem Programm. Es ist anzunehmen, dass Apple diesem positiv aufgenommenen Beispiel auch 2018 folgt.Nichtsdestotrotz müssen wir wohl nicht auf neue Hardware verzichten, dann halt ohne Keynote sondern einfach per Pressemitteilung. Letztes Jahr im März brachte der Konzern etwa das preisgünstige iPad 9,7'' auf den Markt, zusätzlich ein rotes iPhone 7, neue Apple-Watch-Armbänder und das iPhone SE mit verdoppeltem Speicherplatz (MTN-Artikel vom 21. März 2017: ). Es handelte sich also um eher »kleinere« Produkte, aber nichtsdestotrotz neue Mitglieder des Apple-Portfolios.Wenn es nach DigiTimes geht, steht uns in diesem März die Veröffentlichung neuer iPhones, neuer iPads und neuer MacBooks ins Haus. Nun bezieht DigiTimes die Informationen aus der taiwanischen Zulieferindustrie, was schon mehrmals zu falschen Prognosen bezüglich des Apple-Terminplans führte. Deswegen ist es durchaus möglich, dass manche der genannten Produkte erst später, etwa zur WWDC, veröffentlicht werden. Trotzdem wäre es beispielsweise konsequent, einen Nachfolger für das iPad 9,7'' zu sehen, welches dann genau ein Jahr alt werden würde.Besonders spannend dürften Beobachter das Thema iPhone verfolgen: DigiTimes spielt sicherlich auf den kolportierten Nachfolger des iPhone SE ab. Denkbar wäre ein Start in diesem März, sicherlich auch von vielen gewünscht. Die Nachrichtenlage lässt allerdings noch keine Bestätigung zu, dass Apple ein solches 4-Zoll-iPhone überhaupt auf dem Schirm hat.Die Lage am MacBook-Horizont weist dagegen eindeutig eher in die zweite Jahreshälfte. Zwar hieß es bereits aus mehreren Quellen, ein neues 13-Zoll-MacBook werde das in die Jahre gekommene MacBook Air endgültig ersetzen. Hier sprach der Terminplan allerdings stets frühestens von der WWDC, wenn nicht sogar erst vom Ende des Jahres.Sicher ist hingegen der Start des HomePod bei unseren französischen Nachbarn und bei uns. Dies hat Apple bereits im Rahmen des Marktstarts in den USA, Großbritannien und Australien angekündigt. Es erscheint ziemlich wahrscheinlich, dass Apple für den konkreten Starttermin den typischen Apple-Monat März wählt.