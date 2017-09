Belkin Boost Up: Wireless-Ladestation für iPhone X, iPhone 8 und 8 Plus

Aufladen funktioniert auch, wenn iPhone in Hülle steckt

Apple unterstützt Qi-Ladestandard

Apple hat mit dem iPhone X, iPhone 8 und 8 Plus erstmals hauseigene Smartphone-Modelle präsentiert, die Wireless Charging unterstützen. Da Apples eigene Ladestation erst im Laufe des nächsten Jahres auf den Markt kommt, hat der Konzern für die Übergangszeit Produkte von Drittanbietern empfohlen. Belkins Wireless-Ladegerät Boost Up (Store: ) gehört zu den ersten entsprechenden Produkten, die speziell für die neuen iPhones konzipiert sind.Belkin hat laut eigener Aussage eng mit Apple zusammengearbeitet, um die Boost-Up-Ladestation für die drahtlose Lade-Technologie der neuen iPhones zu optimieren. Das Gerät lädt iPhones kabellos mit 7,5 Watt und ist damit etwas schneller als herkömmliche 5-Watt-Varianten.Boost Up funktioniert mit „den meisten leichten Hüllen“, so der Hersteller . Nutzer können das iPhone X, iPhone 8 oder 8 Plus also auch mit dem Ladegerät verwenden, wenn die Apple-Smartphones in einer Hülle stecken. Belkin gibt 3 Millimeter als maximale Dicke für Schutzhüllen an, ohne dass der Ladevorgang beeinträchtigt wird.Die rutschfeste Oberfläche des Boost Up soll dem jeweiligen iPhone sicheren Halt geben. Eine LED an der Seite des Gehäuses gibt Auskunft darüber, ob das iPhone richtig auf der Ladestation platziert ist. Sobald das Lämpchen grün leuchtet, ist alles richtig eingerichtet und die Aufladeprozedur geht vonstatten.Der integrierte Wärmeschutzsensor überwacht, ob sich verbundene Geräte zu stark erhitzen. Falls etwa ein angeschlossenes iPhone durch elektrische Ladung beschädigt werden sollte, obwohl es ordnungsgemäß mit der Ladestation verbunden war, repariert oder ersetzt es Belkin bis zu einem Wert von 2.000 Euro.Das Wireless-Produkt bietet zwei Jahre Herstellergarantie. Wenn Nutzer das Ladegerät auf Belkin.com registrieren, verlängert sich die Garantie um ein weiteres Jahr. Belkins Boost Up ist ab dem 15. September für 69,99 Euro verfügbar (Store: ).Da Apple den Qi-Standard des Wireless Power Consortium unterstützt, sind Anwender nicht auf speziell für die neuen iPhones zertifizierte Ladegeräte angewiesen. Stattdessen funktioniert die aktuelle iPhone-Generation mit den meisten Qi-kompatiblen Wireless-Charging-Stationen.