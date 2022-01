Bei Telekom und Vodafone naht das Ende der MMS

Zwei von drei Anbietern stellen MMS ein

MMS kaum in Gebrauch

Wer ein Foto mit dem iPhone knipst und es teilen möchte, greift üblicherweise auf einen Messenger zurück: Neben Apples hauseigener Lösung iMessage finden sich zahlreiche Alternativen im App Store, deren Funktionsumfang üblicherweise auch den Versand von Dokumenten, Sprachdateien und vieles mehr umfasst. Vor knapp 20 Jahren mussten Nutzer ihre per Foto festgehaltenen Erlebnisse allerdings in vielen Fällen auf dem Gerät behalten – oder diese per MMS (Multimedia Messaging Service) teilen. Mittlerweile gilt der Dienst als hoffnungslos veraltet – die Telekom und Vodafone werden ihn bis Mitte Januar des nächsten Jahres einstellen.Bei der Telekom sollte die MMS bereits seit 30. Juni 2020 der Vergangenheit angehören, der Netzbetreiber entschied sich aber dazu, die Frist zu verlängern: Am 31. Dezember dieses Jahres werden Kunden nicht länger die Möglichkeit erhalten, eine Nachricht als MMS zu versenden. Vodafone gewährt dem Service einen etwas längeren Aufschub: Am 17. Januar 2023 müssen sich Nutzer dieses Netzes von der MMS verabschieden. Bei O2 gibt es aktuell noch keine Pläne in dieser Sache. Völlig unberührt von dieser Entwicklung bleibt übrigens die SMS: Die Mobilfunkanbieter setzen weiterhin auf die Kurznachrichten.Laut Vodafone sei die Hochphase der MMS im Dezember 2012 gewesen. Damals seien etwa 13 Millionen Multimedia-Nachrichten verschickt worden. Allerdings fristete der Dienst vor allem im Vergleich zur SMS stets ein Nischendasein: So wanderten im selben Monat 1,5 Milliarden SMS im Vodafone-Netz über den Äther. Hierfür gibt es so einige Gründe: So limitieren deutsche Mobilfunkanbieter die Größe von per MMS übermittelten Fotos auf 300 Kilobyte – angesichts der Qualität von Bilddateien heutiger Top-Smartphones setzt der Versand also eine starke Kompression voraus. Preislich schreckt die MMS zumeist ab: Üblicherweise werden nach wie vor 39 Cent pro Nachricht fällig; geht die Nachricht ins Ausland, sind es etwa 79 Cent.