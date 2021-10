Kurz: Android-Chef bietet Apple Hilfe beim SMS-Nachfolger RCS an +++ Apple TV+ mit neuen Serien, zweite Staffel für „Foundation“

Android-Chef spielt auf RCS an und möchte Apple bei Einbindung helfen

Wer eine Nachricht von einem iPhone an ein Android-Gerät schickt und dabei keinen Messenger bemüht, muss mit den Einschränkungen einer herkömmlichen SMS leben: Den Kurznachrichten mangelt es an zusätzlichen Funktionen und einer Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Dabei ließe sich das ändern: Der Kommunikationsstandard RCS (Rich Communication Services), den viele Netzbetreiber längst unterstützen, könnte SMS und MMS ablösen.Auch Android versteht sich mittlerweile auf RCS, Apple soll die Integration des Standards für iMessage bereits erwogen haben (siehe hier ) – bislang weigert sich das Unternehmen jedoch, den Dienst zu unterstützen. Auf diesen Umstand weist nun Hiroshi Lockheimer, Senior Vice President für Android, hin. In einem Tweet geht er auf entsprechende Kommunikationsprobleme zwischen Android und iOS ein, welche aus seiner Sicht vermeidbar wären:Dabei spricht er eine Einladung an die Verantwortlichen bei Apple aus: Man wolle gerne helfen, so Lockheimer. Die Formulierung „Really Clear Solution“ spielt zweifelsfrei auf RCS an, grüne und blaue Herzen erinnern an die Farben der Sprachblasen in der Nachrichten-App. Apple äußerte sich nicht zu diesem Vorschlag – es bleibt ungewiss, ob der Konzern künftig ebenfalls auf RCS setzt.Gleich zwei Neuzugänge feiern heute ihren Einstand auf Apple TV+: Die Seriespielt in den 1980er Jahren und handelt von Máximo Gallardo, der seinen Traumjob im Hotelressort Las Colinas in Acapulco erhält. Die Comedy schildert die Herausforderungen des Berufs, die Gallardo bisweilen an seine Grenzen bringen.Ebenfalls neu im Portfolio ist die Serie. Die Animationsserie richtet sich eindeutig an sehr junges Publikum erzählt die Geschichte von einem lebenden Traktor namens Otis, welcher allerlei Abenteuer auf einem Bauernhof erlebt. Für Fans der Science-Fiction-Serie Foundation gibt es übrigens gute Nachrichten: Wenngleich bislang nur vier Episoden verfügbar sind, ist eine Verlängerung bereits eine ausgemachte Sache. Apple gab bereits die zweite Staffel in Auftrag.