BeatsX: Apple senkt Preis des Bluetooth-Kopfhörers

Günstigerer Preis und weniger Farbauswahl

Apple bietet den BeatsX-Kopfhörer fortan zu einem reduzierten Betrag an. Der Verkaufspreis des In-Ear-Modells sinkt im Apple Store von zuvor 149,95 Euro auf 119,95 Euro (Store: ). Damit wird die Bluetooth-Variante bei Apple zwar günstiger als zuvor, doch in anderen Shops gibt es den BeatsX schon länger bereits für weniger als 100 Euro. Bei Amazon etwa beträgt der Preis für das weiße Modell aktuell 98,98 Euro (Store: ). Vereinzelt gibt es den Kopfhörer auch schon für 89 Euro.Warum Apple den Preis des In-Ear-Kopfhörers nach unten korrigiert, ist nicht bekannt. Gerüchte über eine bevorstehende neue Generation des Produkts gibt es bislang keine. Übrigens bleibt ein bestimmtes Modell des BeatsX weiterhin beim alten Kaufbetrag. Wer die Undefeated Special Edition möchte, muss nach wie vor 149,95 Euro bezahlen (Store: ).Zusätzlich zum Preis reduziert Apple auch die Farbauswahl beim BeatsX. Der Kopfhörer ist nur noch in Schwarz und Grau erhältlich. Weggefallen sind die Varianten Blau, Gold und Weiß. Shops wie Amazon bieten die von Apple entfernten Farbversionen aber aktuell noch im Abverkauf an.Eines der hervorstechendsten Merkmale des BeatsX im Vergleich zu Konkurrenzprodukten ist der verbaute W1-Chip. Damit gestaltet sich der Verbindungswechsel zwischen verschiedenen Apple-Geräten wie iPhone, iPad und Mac besonders schnell.