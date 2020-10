Beats-Degradierung? "Beats by Dre"-Seiten von Apple.com entfernt

Beats wird weniger sichtbar

AirPods Studio lassen die Bedeutung von Beats schwinden

Auch Jahre nach der milliardenschweren Übernahme von Beats gab es auf Apple.com eine eigene Sektion mit Titel "Beats by Dre". Diese wirkte bisweilen wie ein Fremdkörper. Einerseits existierte parallel beatsbydre.com mit sehr ähnlichen Inhalten weiter, andererseits wusste man als unkundiger Besucher der Unterseite nicht, ob nun Apple-Produkte oder ein Drittanbieter besonders geehrt wurden. Jetzt hat Apple die Rubrik außer Dienst gestellt – ersatzlos. Über die Suchfunktion findet man zwar immer noch einen Verweis, der Aufruf fördert dann aber eine Fehlerseite zutage. Angesichts des Timings ist wohl ein klarer Zusammenhang mit dem bevorstehenden Apple-Event herzustellen – mehreren Berichten zufolge erweitert Apple das Audio-Portfolio nämlich bald um weitere Produkte.Generell hat Apple die Bedeutung der Marke Beats etwas heruntergefahren. Support-Artikel für Beats-Kopfhörer verweisen nicht mehr auf beatsbydre.com, sondern auf Apples Kundendienst. Gleichzeitig stellte Apple erst kürzlich den "Beats Updater" ein (siehe diese Meldung ). Weiterhin hat Beats für Apple Relevanz, denn das Unternehmen kann damit einen größeren Kundenkreis ansprechen – die bisherige Sonderstellung schrumpft aber. In der Zubehörsektion gibt es die Beats-Produkte indes weiterhin.Die Vorstellung der "AirPods Studio", Apples erste Bügelkopfhörer unter der eigenen Marke, gilt als sicher – möglicherweise schon auf dem "Hi, Speed"-Event. Aus diesem Grund sah Apple wohl die Zeit gekommen, Beats-Produkte zwar weiterhin prominent anzubieten, allerdings nicht mehr auf eigenen Untersektionen. Anders sieht es für direkte Konkurrenten aus, denn in den letzten Wochen dünnte Apple das Sortiment ziemlich aus. Sonos, Bose und Logitech sind drei der Hersteller, welchen Apple keine Verkaufsfläche mehr bietet. Betroffen sind sowohl Kopfhörer als auch Smart Speaker – denn mit dem erwarteten "HomePod mini" greift Cupertino wohl bald auch den Markt günstigerer Geräte an.