Beats Solo3 als Mickey-Mouse-Edition

Vor einer Woche kündigte Apple neue Beats Studio3-Modelle an: Die Skyline Collection. Die Hardware ist im Vergleich zu den übrigen Modellen unverändert, aber es stehen drei neue Farben mit Gold-Akzenten zur Verfügung. Auch die sich schon im Programm befindliche Farbe "Asphaltgrau" fand den Weg in die Skyline Collection und lässt sich nun ebenfalls mit goldenen Akzenten bestellen.Eines der besonderen Merkmale des Studio3 Wireless ist der W1-Chip, den Apple auch in den AirPods verbaut. Damit lässt sich der Kopfhörer schnell und einfach mit iPhone, iPad oder Mac koppeln. Das Active-Noise-Cancelling (ANC) filtert zudem aktiv externe Störgeräusche. Mit ANC beträgt die Akkulaufzeit bis zu 22 Stunden, ohne bis zu 40 Stunden. Die Skyline-Ausführungen können ab sofort im Apple Store für 349,95 Euro bestellt werden – die übrigen Farbvarianten verbleiben ebenfalls im Programm.Zum 90. Geburtstag von Disneys Mickey Mouse bringt Apple neben der Skyline-Collection auch eine besondere Edition des Solo3-Kopfhörers auf den Markt. Der Bügel des ansonsten in Grau gehaltenen Kopfhörers sind mit Disneys überaus bekannter Comic-Figur verziert. Außerdem legt Apple noch ein passendes Filz-Etui, einen Sammel-Pin und Aufkleber bei. Die neue Mickey-Mouse-Edition ist ab dem 18. November zum Preis von 329,95 Euro im Apple Store verfügbar – technisch gesehen gleicht die Jubiläumsedition den sonstigen Solo3-Kopfhörern.