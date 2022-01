Beats Fit Pro demnächst in Deutschland verfügbar: Ernsthafte Konkurrenz zu AirPods Pro

Vier verschiedene Farben, kein Netzteil im Lieferumfang

AirPods Pro geraten ins Hintertreffen

Wer kabellose Ohrhörer von Apple sucht, zieht oft den Kauf von AirPods in Erwägung: Tatsächlich aktualisierte das Unternehmen erst vor Kurzem die AirPods ohne Namenszusatz, spendierte ihnen einige weitere Features und schraubte an der Akkulaufzeit. Allerdings ist das Portfolio des US-Konzerns um einiges breiter aufgestellt: Unter der Marke Beats vertreibt Cupertino einige weitere Bluetooth-Ohrhörer, die sich dank dem integrierten H1-Chip genauso wie AirPods nahtlos in das Ökosystem einfügen. In etwa zwei Wochen steht der neueste Ableger der Beats-Kopfhörer auch in Deutschland zum Kauf bereit.In den USA sind die Beats Fit Pro bereits seit November des vergangenen Jahres erhältlich – hierzulande müssen sich Interessierte aber nicht mehr allzu lange gedulden. Die In-Ears können ab dem 24. Januar direkt bei Apple erworben werden. Käufer haben die Wahl zwischen vier verschiedenen Farben: Neben „Beats Schwarz“ sowie „Beats Weiß“ stehen noch Hellviolett und Salbeigrau zur Verfügung. Im Lieferumfang befinden sich neben den Ohrhörern auch das Ladecase, Silikoneinsätze in drei Größen und ein USB-C-auf-USB-C-Ladekabel – ein Netzteil suchen Käufer indes vergebens.Apple verspricht einen komfortablen Halt der In-Ears, die sich vor allem an Sportler richten. Dank IPX4-Klassifizierung sind die Ohrhörer vor Schweiß und geringen Mengen an Wasser geschützt. Wie bei den AirPods Pro und Max kommen auch hier der Transparenzmodus sowie Active Noise Cancelling zum Einsatz, 3D-Audio ist ebenfalls an Bord. Die Wiedergabezeit beträgt laut Apple bis zu sechs Stunden, werden die Beats Fit Pro über das Ladecase mit Energie versorgt, sind weitere 18 Stunden Laufzeit möglich. Das Gesamtgewicht inklusive Ladehülle liegt bei 66,3 Gramm. In den meisten Testberichten aus den USA fällt die Resonanz sehr positiv aus: Die Beats-Ohrhörer kosten weniger als AirPods Pro, bieten aber den gleichen Funktionsumfang und zeichnen sich bei vielen Testern durch einen besseren Halt im Ohr aus. Beats Fit Pro für 229,95 Euro im Apple Online Store