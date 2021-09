Neues bei Beats: Beats Studio3 mit ungewöhnlichem Design, Beats Flex ab sofort teurer

Beats Studio3: Neues Design für alte Kopfhörer

Beats Flex ab sofort teurer

Einige Zuschauer des vergangenen Apple-Events rechneten mit der Ankündigung einer neuen Generation von AirPods – und wurden enttäuscht. Allzu lange dürfte es aber nicht mehr dauern, bis sich Cupertino der hauseigenen Ohrhörer annimmt. Das Unternehmen stellt jedoch auch Alternativen bereit: Unter der Marke Beats firmieren einige Kopfhörer, die vielfach über ähnliche Eigenschaften wie AirPods verfügen. So erleichtert beispielsweise der W1- oder H1-Chip das Koppeln und Verbinden mit verschiedenen Apple-Geräten. Nun legt der Konzern ein bekanntes Produkt in einer limitierten Edition auf – und setzt den Preis der bislang überaus günstigen Beats Flex nach oben.In Zusammenarbeit mit dem britischen Designer Samuel Ross und dessen Modemarke A-COLD-WALL erhalten die Beats Studio3 Wireless ein neues Aussehen: Das Design umfasst sowohl den Bügel als auch die Ohrpolster und erinnert an gesprenkelten Zement – was angesichts des Namenszusatzes „Cement“ wohl auch der Sinn der Sache ist. Funktionell hat sich an den 2017 erstmals vorgestellten Studio3 Wireless nichts getan: Nach wie vor verspricht Apple eine Akkulaufzeit von bis zu 22 Stunden mit aktivierter Geräuschunterdrückung und bis zu 40 Stunden ohne dieses Feature. Manche der technischen Spezifikationen wirken allerdings ziemlich antiquiert: So setzen die Over-Ears weiterhin auf den veralteten W1-Chip, außerdem sind sie mit einem Micro-USB-Anschluss ausgestattet. Bluetooth 4.0 entspricht ebenfalls nicht mehr dem aktuellen Stand der Technik. Noch ist nicht klar, ob und wann die Kopfhörer hierzulande erhältlich sind. Im US-Store sind sie bereits gelistet, lassen sich aber noch nicht bestellen. Kostenpunkt: Wie gehabt 349,95 Dollar.Die im Oktober des vergangenen Jahres veröffentlichten Beats Flex sorgten dank ihres niedrigen Preises für Schlagzeilen: Apple rief bescheidene 49,95 Euro für die Bluetooth-Ohrhörer auf. Nun dreht der Hersteller weltweit an der Preisschraube – Kunden des deutschen Stores müssen ab sofort 69,95 Euro bezahlen. Die Kopfhörer sind in vier verschiedenen Farben erhältlich und bieten eine Musikwiedergabe bis zu zwölf Stunden. Amazon hat den Preis übrigens noch nicht nach oben angepasst. Beats Flex bei Amazon Beats Flex im Apple Online Store