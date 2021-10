Beats Fit Pro: Bilder und Details zu den neuen In-Ears aufgetaucht, Release im November

Beats Fit Pro: Vier Farben, Geräuschunterdrückung, lange Akkulaufzeit

Launch im November

Wer an kabellosen Kopfhörern interessiert ist, wird bei Apple wohl fündig: Das Unternehmen bietet aktuell vier unterschiedliche Modelle seiner AirPods an, diese wurden eben erst um einen Neuzugang erweitert. Damit nicht genug: Im Apple Online Store findet sich eine ganze Reihe an Kopfhörern der Marke Beats, die dank des H1-Chips nahtlos in das hauseigene Ökosysteme eingebunden sind. Zuletzt veröffentlichte Apple unter diesem Markenauftritt die Beats Studio Buds, welche in puncto Funktionsvielfalt, Akkulaufzeit und Preis mit den AirPods ohne Namenszusatz konkurrieren. Nun tauchen Informationen zu einem neuen Produkt auf, das bereits in Kürze vorgestellt werden soll. 9to5Mac verweist auf Quellen, die von neuen Ohrhörern namens Beats Fit Pro berichten. Diese seien mit dem H1-Chip für einen einfachen Einrichtungsvorgang und schnellen Wechsel zwischen unterschiedlichen Apple-Geräten ausgestattet. Außerdem mit an Bord: Aktive Geräuschunterdrückung, um störende Lärmquellen akustisch zu eliminieren. In diesem Modus würden die Beats Fit Pro mit einer Akkulaufzeit von sechs Stunden aufwarten, im Transparenzmodus seien es sieben Stunden. Dank der Ladehülle könne eine Akkulaufzeit von 27 bis 30 Stunden gewährleistet werden. Das erinnert an die AirPods 3: Apple verspricht für diese ebenfalls bis zu 30 Stunden Musikgenuss. Das Design erinnert an die Beats Studio Buds. Die In-Ears seien gänzlich kabellos und in vier verschiedenen Farben verfügbar: Schwarz, Weiß, Grau und Fliederblau.Für Besitzer von Android-Geräten bieten die Beats Pro Fit durchaus Vorteile gegenüber AirPods: Dank einer gesonderten App sei die Kopplung einfach möglich, außerdem könne so schnell der Akkustand eingesehen und benutzerdefinierte Eingaben festgelegt werden. 9to5Mac zufolge erfolge die Ankündigung der In-Ears am 1. November, einige Tage später beginne Apple mit der Auslieferung. Mittlerweile hat auch MacRumors Hinweise auf das Produkt gefunden: Bilder der Beats Fit Pro seien im Release Candidate von iOS 15.1 aufgetaucht.