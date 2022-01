Beats Fit Pro: Vorbestellungen des AirPods-Pro-Konkurrent nun in Deutschland möglich

Vier Farben, USB-C-Ladekabel, drei Silikoneinsätze

Vor knapp zwei Wochen präsentierte Apple die Beats Fit Pro – dabei handelt es sich um In-Ear-Kopfhörer, welche sich besonders für den Sport eigenen. Die Beats Fit Pro bringen eine fast mit dem AirPods Pro identische Ausstattung mit: Beide Ohrhörer verfügen über den Apple-H1-Prozessor, verfügen über aktive Umgebungsgeräuschunterdrückung und unterstützen auch Spatial Audio. Vom Design einmal abgesehen bringen die AirPods Pro kein maßgebliches Alleinstellungsmerkmal mit.Doch die Beats Fit Pro sind um 50 Euro günstiger – und Apple hat soeben damit begonnen, Vorbestellungen für die neuen Kopfhörer entgegenzunehmen. In Deutschland kosten die Beats Fit Pro 229,95 Euro und werden frühestens diesen Freitag (28. Januar) ausgeliefert. Eine Abholung im Apple Store ist aktuell nicht möglich.Der Kunde hat beim Kauf die Wahl zwischen vier Farben: Schwarz, Weiß, Hellviolett und Salbeigrau. Mitgeliefert wird natürlich auch ein Lade-Case mit USB-C-Anschluss sowie Ohreneinsätze aus Silikon in drei verschiedenen Größen.Dank flexibler Wingtips sollen die Beats Fit Pro sich besonders gut für sportliche Aktivitäten eigenen und sicher im Ohr halten. Apple gibt an, dass die Beats Fit Pro über eine Akkulaufzeit von rund sechs Stunden verfügen. Mit dem Akku im Lade-Case kommt man so auf eine Nutzungszeit von rund 24 Stunden. Die Beats Fit Pro verfügen ferner über einen IPX4-Schutz gegen Schweiß und Wasser.