Baumeister Jony Ive: Ein Rundgang durch den Apple Park mit Apples Design-Chef

Der Apple Park entsteht

Design-Team zieht als Letztes um

Anleihen von der »Dunklen Seite«

Mit einem sehr ausführlichen Artikel ehrt das Wall Street Journal den Chief Design Officer von Apple, Jonathan Ive. Bekannt wurde der Brite vor allem durch das für Apple typisch gewordene Hardware-Design: der erste iMac, der für einen Heimcomputer ungewöhnliche Form und knallige Farben aufwies, oder das iPhone mit seiner Neudefinition, wie ein Mobiltelefon auszusehen hat. Sein größtes Projekt der letzten Jahre war allerdings kein kleines Elektronikprodukt, sondern etwas Größeres: das neue Hauptquartier, der »Apple Park« in Cupertino.In einer Tour durch die Gebäude verriet der Chefdesigner den Reportern vom Wall Street Journal einige Details zur Entstehung. Natürlich spielt der verstorbene Steve Jobs dabei eine große Rolle, dem zu Ehren Kirsch- und Aprikosenbäume gepflanzt wurden, in Erinnerung an dessen Kindheit im Silicon Valley. Doch natürlich ist auch Jony Ives eigener, inzwischen 50 Jahre zählender Lebensweg ein großes Thema.Bei der Gestaltung des »Raumschiffes«, des ringförmigen Hauptgebäudes, wollte Ive zwei Konzepte zusammenbringen: Nähe aller Apple-Angestellten und gleichzeitig Ruheräume für konzentriertes Arbeiten. Deswegen entstand der neue Campus nur einen Steinwurf vom alten am Infinite Loop entfernt und das Raumschiff besteht aus einer Reihe identischer kreisförmig angelegter »Pods«, zu denen auch abgetrennte Zwischenbereiche für Ruhephasen gehören. Das Design-Team gehört übrigens zu den letzten Gruppen, welche ihre neuen Räume im Apple Park beziehen. Das ist für Herbst dieses Jahres vorgesehen - der komplette Umzug dürfte also noch dieses Jahr beendet werden.Trotz aller Bescheidenheit des Engländers ärgert sich Ive, wenn ihm unterstellt wird, irgendetwas sei nicht minutiös im Vorfeld detailliert und perfekt geplant. So erschien kürzlich ein Artikel, demzufolge der Apple Park für eine Knappheit an Bäumen in der Region gesorgt habe, weil der Konzern so viele davon auf dem eigenen Gelände anpflanze. „Als ob wir gegen Ende des Projekts plötzlich denken würden »Ach, lass uns doch mal ein paar Bäume dahinsetzen!«“, protestierte er.Angesprochen auf die gegenseitige Freundschaft mit dem Regisseur J.J. Abrams, der unter anderem für die neuen Star-Wars-Filme verantwortlich ist, kommt Ive schließlich auf eine überraschende Aussage über ein ganz anderes von ihm gestalteten Apple-Produkt. Die Ohrstöpsel, die iPhone und iPod beigelegt sind, entstanden seiner Aussage zufolge nach dem optischen Vorbild der Sturmtruppen (Stormtroopers), den Soldaten der »Dunklen Seite«.Weiterführende Links: