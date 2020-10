Das iPhone 12 lässt sich bestellen – in den Ausführungen iPhone 12 und iPhone 12 Pro

Das iPhone 12 bei der Telekom

Die regulären Retail-Preise im Apple Store

iPhone 12 Mini iPhone 12 iPhone 12 Pro iPhone 12 Pro Max 64 GB 778,85 € 870,30 € 128 GB 827,55 € 925,05 € 1120,00 € 1217,50 € 256 GB 944,55 € 1042,05 € 1237,00 € 1334,45 € 512 GB 1461,20 € 1558,65 €

Das iPhone 12 über Apples Amazon Store

Für wen lohnt sich der Umstieg?

Nur wenige Tage nach der Vorstellung ist das iPhone 12 nun erstmals erhältlich bzw. lässt sich vorbestellen. Die Auslieferung soll dann in genau einer Woche beginnen. Allerdings kann Apple zunächst nur mit zwei Ausführungen antreten. Die Ausführungen "iPhone 12 mini" sowie "iPhone 12 Pro Max" erscheinen nämlich erst im November – Apples Aussagen zufolge ab dem 6. November. Wer sich allerdings dazu entschieden hat, eine der beiden schon im Oktober erhältlichen Varianten zu ordern, kann ab sofort zuschlagen. Die Absatzkanäle kennt man bereits aus den Jahren zuvor, einerseits ist dies Apples Online Store, einer der Mobilfunkanbieter (Telekom: , Vodafone: ) – andererseits in diesem Jahr auch Apples offizieller Amazon Store ( ).Diesmal ist es nicht ein Frühstart von mehreren Stunden, zumindest aber von einigen Minuten. Die Telekom legte den Schalter als erstes um und bietet die neuen iPhones über das Online-Kundenportal im Rahmen der Vertragsverlängerungen an. Entscheidet man sich für ein neues iPhone und verlängert dafür den Vertrag, sinkt wie gewohnt der Kaufpreis des iPhones. Beim iPhone 12 sind es symbolische 0,97 Euro – allerdings bei 82,51 Euro pro Monat. Ein anderes Preisbeispiel: Im Tarif MagentaMobil M mit 12 GB Inklusivvolumen bezahlt man 77,93 Euro pro Monat, für ein iPhone 12 Pro mit 256 GB Speicher aber nur noch 458,10 Euro.Je nach Tarif spart man damit aber nicht unbedingt Geld, denn die Subventionierung geht mit höheren monatlichen Grundgebühren einher. Hat man kein Problem damit, das iPhone direkt auf einen Schlag zu bezahlen, ist es oft sinnvoller, dafür dann einen günstigeren Tarif zu wählen.(Siehe Folgende Tabelle stellt dar, welche Preise Apple für den regulären Kauf im Store veranschlagt. Sobald das iPhone 12 auch bei anderen Händlern auftaucht, sind dort wie üblich etwas günstigere Angebote zu erwarten.(Siehe Anders als in früheren Jahren listet Apple die neuen iPhone-Modelle direkt auch im offiziellen Amazon-Store. Es muss sich aber erst noch zeigen, ob Cupertino nicht dem eigenen Vertriebskanal den Vorzug gibt und den Verkaufsstart via Amazon etwas verzögert.Von einem iPhone 11 auf das iPhone 12 umzusteigen, dürfte in den allermeisten Fällen nicht sinnvoll sein – die Neuerungen rechtfertigen die hohen Kosten kaum. Selbst vom 2018er auf das 2020er Modell sind die maßgeblichen Fortschritte überschaubar. Wer sich hingegen in das neue Design verliebte bzw. generell immer die neueste Generation haben will, für den gelten diese Einwände natürlich nicht. Im Vergleich zu iPhone-Generationen bis inklusive iPhone X, welches beispielsweise noch kein Smart HDR mitbringt, sind die neuen Geräte allerdings deutlich überlegen.