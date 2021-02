Arbeiten bei Apple: Wenn Persönlichkeit zuweilen wichtiger ist als Fachkenntnisse

Gemeinsame Werte inspirieren die Arbeit



Quelle: Apple

Quelle: Apple

Apple hat Interesse an der Persönlichkeit der Mitarbeiter

Illustrationen wurden auf dem iPad erstellt

Mit einem speziellen Internetauftritt unter der Überschrift "Jobs at Apple" wirbt Apple seit Jahren um zusätzliche Mitarbeiter. Auf den Webseiten stellt der iPhone-Konzern sich möglichen Bewerbern vor und präsentiert vielfältige Informationen über das gesamte Unternehmen, die hauseigenen Abteilungen und die Vorzüge, welche ein Job in Cupertino bietet. In einer neuen Rubrik hebt Apple dort jetzt die Unternehmens-Ideale hervor.Unter der Überschrift "Gemeinsame Werte" kommen auf der soeben veröffentlichten Seite vier Apple-Mitarbeiter zu Wort. Sie äußern sich zu diversen Themen, welche der iPhone-Konzern für besonders wichtig erachtet. Alle Statements stehen unter dem Motto "Unsere gemeinsamen Werte bei Apple inspirieren die Arbeit, welche wir mit jedermann teilen" ("The values we share at Apple inspire the work we share with everyone."). Apple betont darüber hinaus, dass alle Mitarbeiter sich ebenso wie das Unternehmen selbst dem Ziel verschrieben hätten, die Welt in einem besseren Zustand zu verlassen als man sie vorgefunden habe. Dabei seien die individuellen Geschichten zwar unterschiedlich, alle zeigten aber, was möglich sei, wenn persönliche und berufliche Werte in Einklang gebracht würden.Auf der Webseite lässt Apple beispielsweise einen Konstruktionsleiter namens Brian zu Wort kommen, der seit 15 Jahren an unterschiedlichen Stellen im Unternehmen tätig ist. Er äußert sich in dem Interview unter anderem wie folgt: "Die Art und Weise, wie wir Geschäfte machen, steht im Einklang mit meiner Vorstellung davon, wie ich als Kunde behandelt werden möchte." Außerdem äußern sich der Ingenieur Chris aus der Abteilung Maschinelles Lernen und Künstliche Intelligenz sowie die Apple-Store-Managerin Nafisah. Sie arbeitete vor ihrer Zeit bei Apple als Freiberuflerin für die Los Angeles Dodgers, ein Baseball-Team, und wurde eingestellt, obwohl sie über keinerlei Erfahrung im Einzelhandel verfügte. "Apple war weniger an meinen beruflichen Kenntnissen als vielmehr an meiner Persönlichkeit interessiert", sagt sie. Ihre heutigen Fähigkeiten habe sie im Lauf der Zeit während des Jobs bei Apple erworben und ausgebaut.Bei den Porträts der vier Mitarbeiter, zu denen auch die in der Abteilung "Operations" tätige Jennifer gehört, handelt es sich nicht um Fotos, sondern um Zeichnungen. Diese wurden Apple zufolge auf einem iPad angefertigt. Die Bedienung der Webseite erfordert wie beim iPhone-Konzern üblich ein intensives Scrollen mit Maus, Trackpad oder Tastatur, um alle einzelnen Segmente und Statements zu erreichen. Eine deutsche Version ist nicht verfügbar.