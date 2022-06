Apples mysteriöser Netzwerkadapter mit iOS: Fotos in Regulierungsdatenbank aufgetaucht

Fotos des Netzwerkadapters bringen Licht ins Dunkel



Quelle: NCC

A2657 wohl ausschließlich für Apple-interne Zwecke

Kurz vor der diesjährigen Worldwide Developers Conference (WWDC) sorgte eine Veröffentlichung der Federal Communications Commission (FCC) für Spannung. Apple hatte bei der US-amerikanischen Regulierungs- und Zulassungsbehörde ein Gerät eingereicht, das die bis dato völlig unbekannte Modellnummer A2657 trug und als „Network Adapter“ bezeichnet wurde (siehe ). Dessen Spezifikationen gingen allerdings weit über jene von herkömmlichen Netzwerk-Devices hinaus, unter anderem lief darauf iOS 15.5, verbaut war zudem eine 32 Gigabyte große SSD.Die technischen Daten und der Zeitpunkt der Veröffentlichung schürten eine gewisse Erwartungshaltung, Apple könne das Gerät und dessen Zweck im Rahmen der Entwicklerkonferenz enthüllen. Das geschah bekanntlich nicht, somit war nach wie offen, um was es sich bei dem mit zwei Ethernet-Ports, WLAN, Bluetooth und einem USB-C-Anschluss ausgestatteten Gerät handelt. Die taiwanische National Communications Commission veröffentlichte jetzt allerdings einige Fotos, welche Licht ins bisherige Dunkel bringen und die kursierenden Spekulationen beenden könnten. Die Bilder zeigen eine schwarze Box, die etwa zehn Zentimeter lang sowie rund vier Zentimeter hoch und breit ist. Auf der Oberseite des Kästchens findet sich ein erhellender Aufdruck: „For Development Use Only“ heißt es dort.Bei dem Netzwerkadapter dürfte es sich folglich nicht um ein Gerät handeln, welches Apple auf den Markt bringen wird. Darauf deuten neben der Aufschrift auch zwei QR-Codes hin, die Apple aller Wahrscheinlichkeit nach für interne Zwecke nutzt. Einer der beiden stellt eine ebenfalls aufgedruckte Referenznummer dar, der andere enthält keine mit der Kamera-App eines iPhones lesbaren Daten. Einen Hinweis auf den möglichen Einsatzzweck könnte die Anordnung der beiden Ethernet-Buchsen darstellen, diese befinden sich an gegenüberliegenden Seiten. Denkbar ist also, dass der Adapter der Überwachung von Netzwerkverkehr dient, beispielsweise in den Reparaturabteilungen der Apple Stores. Sinn und Zweck des USB-C-Ports sind unbekannt, möglicherweise stellt dieser ebenfalls einen Netzwerkanschluss dar oder erlaubt den Anschluss eines Displays. Hoffnungen und Erwartungen, Apple werde mit A2657 etwa eine Docking-Station oder einen neuen AirPort-Router auf den Markt bringen, erfüllen sich also mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht.