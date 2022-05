Apple-Netzwerkadapter mit iOS: Merkwürdiges Produkt taucht in Regulierungsdatenbank auf

Einsatzzweck unklar

Baldige Ankündigung möglich

Für Apple ist Geheimhaltung sehr wichtig, denn nur so funktionieren die Produktpräsentationen, wenn im Vorfeld noch nicht alle Informationen der Öffentlichkeit bekannt sind. Ferner erhält die Konkurrenz keine Einsicht in die Pläne des Konzerns. Doch bereits in der Vergangenheit waren Regulierungsbehörden oftmals für die versehentliche Ankündigung von kommenden Modellgenerationen aus dem Hause Apple verantwortlich. Der Konzern ist dazu verpflichtet, vorab Geräte zu Testzwecken (z.B. Strahlungswerte) bereitzustellen.Nun veröffentlichte die amerikanische Federal Communications Commission (FCC) den Test eines neuen Apple-Gerätes. Laut der Beschreibung handelt es sich hierbei um einen Netzwerk-Adapter:Dieser hört auf die Modellnummer "A2657" und bringt eine 32 GB SSD wie auch 1,5 GB RAM mit. Ebenfalls mit an Bord ist WLAN nach den Standards "802.11b", "802.11g" und "802.11n" sowie Bluetooth und Near-Field-Communication (kurz NFC). Ferner soll das Gerät über einen internen Akku, zwei Ethernet-Schnittstellen wie auch einen USB-C-Anschluss und eine Antenne verfügen. Laut dem Dokument setzt der Netzwerk-Adapter eine Vorabversion von iOS 15.5 als Betriebssystem ein und wird durch einen USB-A-Anschluss mit Strom versorgt.Bislang ist es nicht möglich, aus dieser Beschreibung den möglichen Einsatzzweck abzuleiten. Vielerorts wird spekuliert, dass es sich hierbei um einen Nachfolger für die Mitte 2018 eingestellten AirPort-Basisstationen handelt – diese allerdings verfügten nie über einen internen Akku. Andere wiederum vermuten hinter dem mysteriösem Gerät eine Art von Docking-Station für Laptops oder Mobilgeräte. Manche Apple-Anhänger spekulieren, dass es sich hierbei um einen kommenden Controller für HomeKit-Geräte handelt.Normalerweise führt Apple derartige Tests erst durch, wenn eine Markteinführung in den kommenden Wochen und Monaten zu erwarten ist. Möglicherweise kündigt Apple das Gerät bereits auf der Worldwide Developers Conference Anfang Juni 2022 an und klärt auf, um was es sich hierbei handelt.