Apples katastrophale Fehleinschätzung beim HomePod: Auch 2021 noch Initialproduktion auf Lager

Kein Kassenschlager – drei Jahre im Lager

Gründe für Fehlkalkulation unklar

Vor gut einem Monat gab Apple bekannt, dass der Konzern den HomePod ohne Namenszusatz ersatzlos aus dem Sortiment streicht. Man wolle sich fortan auf den Ende 2020 vorgestellten HomePod mini konzentrieren, so Apple. Den HomePod ohne Namenszusatz stellte Apple im Sommer 2017 vor - doch die Produkteinführung verzögerte sich auf Februar 2018. Die Klangqualitäten lobten Presse wie auch Kunden, doch der Preis und die Fähigkeiten von Siri im Vergleich zu anderen digitalen Assistenten fanden wenig Anklang.Der YouTuber Michael Kukielka kaufte sich nach der offiziellen Einstellung des HomePods noch zwei Geräte – und überprüfte das Produktionsdatum der Lautsprecher. Die Smart-Speaker wurden im Dezember 2017 und Februar 2018 gefertigt – somit handelt es sich wohl um die Original-Produktionscharge des HomePods:Bereits im Laufe des Jahres 2018 äußerten viele Marktbeobachter, dass Apple mit den Absatzzahlen des HomePods nicht zufrieden sei. Sollte es sich bei denen von Kukielka gekauften HomePods um keine Sonderfälle handeln, zeigt dies deutlich, wie stark Apples damalige interne Absatzkalkulation von den realen Zahlen abweicht. Einige weitere Kunden meldeten auf Twitter, dass diese HomePods direkt von Apple mit einem Produktionsdatum zwischen Oktober 2017 und Februar 2018 erhalten haben. Momentan finden sich keine Berichte über Produktionsdaten nach Anfang 2018 – möglicherweise stellte Apple bereits hier die Produktion ein oder drosselte diese so weit wie möglich.Normalerweise ist Apple sehr darauf bedacht, die Lagerzeit von Produkten möglichst kurz zu halten. Im Idealfall produziert der Konzern Geräte und verkauft diese ohne Lagerhaltung direkt an die Kunden. Doch beim HomePod sieht dies wohl etwas anders aus: Hier scheint Apple offensichtlich immer noch die Ende 2017/Anfang2018 gefertigte Charge abzuverkaufen – die Geräte befanden sich also mehr als drei Jahre im Lager.Wie Apple damals zu dieser kompletten Fehleinschätzung der Nachfrage gelangte, ist nicht bekannt. Sollte Apple tatsächlich immer noch die anfänglich gefertigte Charge von Ende 2017 abverkaufen, hat sich der Konzern hier um Welten verschätzt. Leider veröffentlicht Apple keine konkreten Verkaufszahlen, aber Marktbeobachter gehen davon aus, dass seit Anfang 2018 nur zwischen 1 und 3 Millionen HomePods den Besitzer wechselten.