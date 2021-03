Arbeitet(e) Apple an einem HomePod mit Display?

Amazon hat schon Smartspeaker mit Display

Unklare Produktzukunft – Siri als Problem

Der "große" HomePod ist bekanntlich Geschichte, denn Apple gab gerade erst die Einstellung bekannt. Ganz offensichtlich handelte es sich um einen ziemlichen Ladenhüter, denn allen Marktdaten zufolge blieb die Nachfrage durchwegs recht gering. Kunden der letzten Wochen berichten zudem, dass ihr HomePod aus Monate alten Chargen stammte – und das bei einem Unternehmen, welches fast schon legendär für höchst effiziente "Just in time"-Produktion ohne Lagerhaltung ist. Ganz anders sieht es beim HomePod mini aus, denn Apple angeblichen massenhaft absetzt und viele Kunden anzieht, denen das ursprüngliche HomePod-Modell einfach viel zu teuer war.Gerade erst hatten wir über einen neuen Amazon-Smartspeaker berichtet, der zumindest preislich gesehen einen Markt anspricht, den Apple nicht mehr bedient. Mit einem Kaufpreis von 250 Euro ist der Amazon Echo Show 10 deutlich oberhalb der Masse an günstigen Produkten angesiedelt, bringt allerdings auch ein großes Display mit (siehe ). Mark Gurman von Bloomberg zufolge gibt es bei Apple ebenfalls Erwägung, ein solches Konzept zu verfolgen. Zumindest entwickelte Cupertino "neue Lautsprecher mit Display und Kamera", so der normalerweise recht gut informierte Apple-Experte. Die Nennung erfolgte im Rahmen des Artikels über einen "geheimen" Sensor im HomePod mini (wir berichteten: ).Unbekannt bleibt, mit wie viel Nachdruck Apple die Pläne verfolgt – und ob wirklich vorgesehen ist, ein solches Modell auf den Markt zu bringen. Lediglich in einem Punkt zeigt sich Gurman sicher: Von einem baldigen Marktstart kann man nicht ausgehen. Wie es in einem früheren Artikel heißt, fehle Apple weiterhin die "Smart Home"-Strategie – als besondere Schwäche gelte unverändert der Sprachassistent Siri. Obwohl Apple in den letzten Jahren zwar Fortschritte machte, gelang es Apple nicht, Konkurrenten aus dem Hause Amazon oder Google auf die hinteren Plätze zu verdrängen. Vermutlich hängt auch die Zukunft weiterer HomePod-Modelle genau davon ab, denn zu oft erhielt der HomePod schlechte Kritiken, da Siri enttäuschte. Diese Blöße dürfte sich Apple nicht erneut geben wollen – vor allem dann, wenn man preislich oberhalb des Marktumfelds arbeitet.