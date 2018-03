Apples Verantwortlicher für die neue Firmenzentrale geht: Real-Estate-Chef setzt sich zur Ruhe

Nachfolge bereits geregelt

Apple Park

Ein Vertreter von Apples Führungsriege wird das Unternehmen laut Bericht verlassen. Mit Dan Whisenhunt verliert Apple den obersten Verantwortlichen für Bauprojekte. Als Vice President of Real Estate and Development spielte Whisenhunt eine wichtige Rolle bei der Planung der neuen Firmenzentrale Apple Park und der Expansion des Unternehmens in weitere Städte. Cupertino City Manager David Brandt zufolge kündete Whisenhunt letzte Woche seinen Ruhestand an.Kristina Raspe, die bei Apple bislang die Stelle des Senior Director of Real Estate and Development innehatte, wird Whisenhunts Platz einnehmen . Raspe aktualisierte bereits ihren Account beim Berufsnetzwerk LinkedIn mit der neuen Berufsbezeichnung. Apple äußerte sich nicht zum Personalwechsel.Whisenhunt arbeitete seit 2007 für Apple. Seitdem expandierte Apple weit über die Stadtgrenzen von Cupertino hinaus, mit neuen Niederlassungen in Städten wie Sunnyvale und San Jose. Das bekannteste Projektunter unter Whisenhunts Beteiligung ist Apples neues, UFO-förmiges Hauptquartier, das Platz für mehr als 13.000 Mitarbeiter bietet.