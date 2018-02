Apples neue Anschrift - und Bilder von allen früheren Hauptquartieren

Es wird größer - und teurer

Aktuelle Etappe: Apple Park

Der Wechsel zum neuen Hauptquartier ist nun auch formal weitgehend abgeschlossen - auch wenn der Umzug einiger Abteilungen noch läuft, hat Apple nämlich zum ersten Mal seit 1993 eine neue postalische Anschrift. Während Apple in der letzten Woche noch den allseits bekannten "1 Infinite Loop" im Footer der Webseiten sowie offiziellen Schreiben trug, ist es seit dem Wochenende die Straße "One Apple Park Way" - ebenfalls in 95014 Cupertino. Je nach Zählweise handelt es sich dabei um Apples fünftes oder sechstes offizielles Hauptquartier.Zählt man die geschichtsträchtige Garage im 2066 Crist Drive, Los Altos, CA dazu, so betrieb Apple seit Ende der 70er Jahre sechs verschiedene Zentralen. Von der Garage ging es in den 20863 Stevens Creek Boulevard zu Cupertino, nur einige Monate später angesichts immer größeren Platzbedarfs in den 10260 Bandley Drive, wo nach und nach mehrere große Gebäude in Betrieb genommen wurden.Der letzte große Umzug vor dem Bau des Apple Campus im 1 Infinite Loop erfolgte in das neue Hauptgebäude in der 20525 Mariani Avenue - so wie die meisten früheren Büroflächen Apples noch immer in Betrieb. Lediglich 1996 musste Apple die Büroflächen aufgrund finanzieller Probleme kurz stilllegen.1993 siedelte Apple dann in den Infinite Loop über und betrieb die dortigen Anlagen fast 25 Jahre als Hauptquartier, seit einigen Wochen hingegen nur noch als eine Art Dienste-Zentrale (siehe ). Die Anschrift gibt es übrigens erst seit dem Jahr 1992 - vorher kannte Cupertino keine Straße mit dem Namen "Infinite Loop".Der Apple Park im One Apple Park Way wurde erstmals im Juni 2011 von Steve Jobs vor dem Stadtrat Cupertinos vorgestellt, etwas mehr als sechs Jahre später veranstaltete Apple dort das erste große Event (Vorstellung von iPhone X im vergangenen September). Einen bebilderten Überblick zur Entstehungsgeschichte, also vom Abriss der alten HP-Gebäude bis hin zum Rundbau, bietet dieser Artikel . Die folgenden Bilder zeigen, welcher Anblick sich den meisten Apple-Mitarbeitern bot, wenn sie vor der Zeit des Apple Campus ins Hauptquartier marschierten.