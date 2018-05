Apples TV-Pläne: Fox-Chef warnt vor „großen Herausforderungen“

„Es wird eine große Herausforderung“

Apples ambitionierte Serienpläne sind längst kein offenes Geheimnis mehr, sondern wurden von Eddy Cue sogar offiziell bestätigt. Das Unternehmen möchte mit hochwertigen, selbstproduzierten TV-Formaten Streaming-Größen wie Netflix oder Amazon Prime Konkurrenz machen. Dass dies nicht allzu einfach werden dürfte, ist bereits an den milliardenschweren Investitionen zu erkennen, die TV-Sender oder Streaming-Anbieter für erfolgreiche Serien aufbringen müssen.Der Chef von 21st Century Fox prognostiziert Unternehmen wie Apple, die sich erstmals im großen Stil an TV-Eigenproduktionen versuchen, einen steinigen Weg.James Murdoch war in seiner Funktion als CEO von 21st Century Fox bei der Code Conference 2018 zu Gast und sprach über zahlreiche Themen. Dazu zählte auch der Versuch von TV-unerfahrenen Unternehmen, konkurrenzfähige Serien in Eigenregie zu produzieren.„Es dauert eine lange Zeit, sich Schritt für Schritt und Show für Show empor zu kämpfen“, so Murdoch. Gefragt seien Geduld und Durchhaltevermögen, um sich von Rückschlägen nicht verunsichern zu lassen und die gesteckten Ziele konsequent im Blick zu behalten. Auch für so große Unternehmen wie Apple werde das Engagement für Eigenproduktionen eine große Herausforderung sein.Apple soll momentan an etwa 12 TV-Formaten arbeiten. Mit den ersten Veröffentlichungen der aktuell von Apple produzierten Serien ist Berichten zufolge im Frühjahr 2019 zu rechnen.