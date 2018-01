Apples TV-Ambitionen: Weitere Dramaserie geplant

Are You Sleeping

Apples Serien-Portfolio wird größer

The Good Wife

Justified

Are You Sleeping

Serial

Top of the Morning: Inside the Cutthroat World of Morning TV

Unglaubliche Geschichten

Apple plant laut der Newsseite Deadline eine weitere eigenproduzierte Drama-Serie. Inhaltlich soll sie sich am Romanvon Kathleen Barber orientieren und entsprechende Psychothriller-Elemente enthalten. Es geht um einen neu aufgerollten Mordfall. Der Star der Produktion wird Octavia Spencer, die im Jahr 2012 den Oscar für ihre Schauspielleistung im Bürgerrechts-Drama The Help gewann.Die Autorin Nichelle Tramble Spellman, die bereits anundmitwirkte, kümmert sich dem Bericht zufolge um das Drehbuch von. Als Beraterin steht dem Produktionsteam Sarah Koenig zur Seite, die durch den Crime-Podcastbekannt wurde. Verantwortlich für die Produktion werden Chernin Entertainment, Endeavor Content und Reese Witherspoons Produktionsfirma Hello Sunshine sein.Witherspoon steht für Apple zudem bald vor der Kamera. Zusammen mit Jennifer Aniston wird sie die Hauptrolle in einer anderen Apple-Dramaserie spielen. Diese basiert auf Brian Stelters Buchund widmet sich dem Arbeitsalltag von TV-Moderatorinnen amerikanischer Morning Shows.Apple soll für 2018 über eine Milliarde US-Dollar als Investitionssumme für selbstproduzierten und hinzugekauften TV-Content einkalkulieren. Zusätzlich zu den beiden angesprochenen TV-Serien erwägt das Unternehmen auch eine Neuauflage der von Steven Spielberg produzierten Mystery-Serie