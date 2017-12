Große Serienpläne für 2018: Apples Content-Team wächst weiter

Führungspersönlichkeiten von Hulu und Legendary Entertainment

Breaking Bad

Colony

Lost in Space

The Looming Tower

Unglaubliche Geschichten

Auch abseits von Hardware- und Softwareveröffentlichungen hat Apple große Pläne für 2018. Mit einem Budget in Höhe von einer Milliarde US-Dollar soll ein Konkurrenz-Streamingdienst zu Anbietern wie Netflix entstehen.Aktuell stellt sich der Konzern ein schlagkräftiges Content-Team zusammen, das die Produktion hochwertiger Serien und Filme vorantreiben soll. Einem Bericht zufolge konnte Apple vor Kurzen weitere hochkarätige Führungspersönlichkeiten aus der Unterhaltungsindustrie verpflichten.[banner]Apple heuerte jüngst Philip Matthys von Hulu und Jennifer Wang Grazier von Legendary Entertainment an, um das hauseigene Entertainment-Team zu verstärken . Beide Neuankömmlinge kümmern sich um den Geschäftssektor von Apples Content-Bereich. Matthys fungiert als Head of Business Affairs für die Worldwide-Video-Abteilung und steht in der Hierarchie direkt unter den Content-Chefs Zack Van Amburg sowie Jamie Erlicht, die vor einigen Jahren bei Sony Pictures Television an Erfolgsformaten wiemitwirkten.Wang Grazier wird ebenfalls für Apples in Los Angeles ansässigen Worldwide-Video-Sektor zuständig sein. Bei Legendary war sie verantwortlich für alle geschäftlichen und juristischen Angelegenheiten, die im Zusammenhang mit TV-Produktionen und der Distribution von Inhalten standen. Sie arbeitete an Formaten wie(Netflix) und(Hulu) mit.Apple produziert aktuell zwei Serien: Planet of the Apps und Carpool Karaoke. Dies soll aber nur der Anfang sein. Für nächstes Jahr ist unter anderem eine Dramaserie mit Reese Witherspoon und Jennifer Aniston geplant. Auch eine Neuauflage der Mystery-Reihevon Steven Spielberg soll auf der Agenda des Konzerns stehen, ebenso wie der Kauf der Rechte am James-Bond-Franchise.