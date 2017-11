Apple produziert Drama-Serie mit Reese Witherspoon und Jennifer Aniston

Wie der Hollywood Reporter berichtet, ist Apples zweite selbstproduzierte TV-Serie in trockenen Tüchern. Es handelt sich um eine noch nicht benannte Dramaserie mit Reese Witherspoon und Jennifer Aniston in den Hauptrollen. Sie basiert auf Brian Stelters Buch »Top of the Morning: Inside the Cutthroat World of Morning TV« und beschäftigt sich mit dem Alltag der TV-Moderatorinnen der beliebten Morning Shows. Für viele US-Amerikaner gehört das Einschalten des Fernsehers mit diesen Formaten zum täglichen Start in den Tag. Um die Rechte an diesem Projekt gab es im Vorfeld einen regelrechten Bieterwettstreit, aus dem Apple nun als Sieger hervorgegangen sein soll.Außerdem soll Cupertino dem Rapper Drake eine Art von Blankoscheck in die Hand gedrückt haben, für Apple ein Show- oder FIlmformat nach seinen Wünschen zu erstellen. „Wenn ich eine Firma besäße, würde ich sie Drake und Future [Drakes Partner] sofort zur Leitung übergeben“, drückt Apple-Music-Chef Jimmy Iovine sein Vertrauen in den Kollegen aus. „Sie sind unglaublich talentiert. Sehr, sehr begabt.“Zuletzt wurde bekannt, dass Apple gemeinsam mit Kultregisseur Steven Spielberg eine Neuauflage der Mystery-Serie »Unglaubliche Geschichten« (Amazing Stories) plant (MTN berichtete: ). Es ist anzunehmen, dass beide bestätigten Serien etwa zeitgleich frühestens 2018 ausgestrahlt werden. Dabei wird besonders spannend sein, über welche Kanäle die Apple-Serien an die Zuschauer kommen: Die bisherige Strategie, eigene Inhalte exklusiv über Apple Music bereitzustellen, könnte über Bord geworfen werden, um einem breiteren Publikum Zugang zu verschaffen. Apples Ambitionen im TV-Geschäft starteten mit einer Milliarden-Dollar-Investition und der Verpflichtung von TV-Größen wie Jamie Erlicht, Zack Van Amburg und Matt Cherniss. Apples Werte-Portfolio soll allerdings auch bei den TV-Serien gelten: Das bedeutet, keine überbordende Gewalt und keine nackte Haut.Weiterführende Links: