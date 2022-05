Apples Swift Playgrounds 4.1 bringt viele neue Features für Mac- und iPad-Version

Fehlerbehebungen und mehr

macOS-Version: SwiftUI, App Store Connect und Support für Swift-Pakete

iPadOS-Version: Foto-Tool und andere Neuerungen

Apple möchte Menschen dazu bewegen, Software nicht nur zu benutzen, sondern sich auch mit dem Programmieren von Anwendungen auseinanderzusetzen. Dazu stellt das Unternehmen kostenlose Tools wie Swift Playgrounds für iPad und Mac zur Verfügung. Im Zuge der jüngsten Aktualisierungen für macOS Monterey und iPadOS hat Apple ebenso eine neue Version des Programmier-Programms veröffentlicht, in der weitere Features hinzukommen. Während die Funktionserweiterungen für die iPad-Version recht übersichtlich sind, enthält die Mac-Variante deutlich mehr Neuerungen.Swift Playgrounds 4.1 ist fortan verfügbar und bietet außer den üblichen Fehlerbehebungen zahlreiche neue Features, um Nutzern den Einstieg in die App-Entwicklung so leicht und komfortabel wie möglich zu machen. Apple setzt nach wie vor auf einen spielerischen Ansatz, um die Motivation für das Programmieren zu steigern. So bietet die Software beispielsweise interaktive Rätsel, um auch Anwendern ohne Programmierkenntnisse schnell eine Wissensgrundlage zu verschaffen.Die Liste neuer Funktionen ist bei der macOS-Version von Swift Playgrounds vergleichsweise lang. Beispielsweise kommt die Unterstützung für SwiftUI hinzu – um das GUI-Framework zu verwenden, ist mindestens macOS Monterey 12.4 nötig. Zusammenhängend damit enthält das Tool neue Schritt-für-Schritt-Anleitungen, um Anwendern die Grundlagen von SwiftUI näherzubringen. Zusätzlich verfügt die Bibliothek für Codeabschnitte fortan über Hunderte von SwiftUI-Steuerungen, -Farben und -Symbolen.Zu den weiteren Features von Swift Playgrounds 4.1 zählt eine erweiterte App-Vorschau, die Änderungen live anzeigt. Neue Inline-Codevorschläge sollen zudem die Programmiereffizienz erhöhen. Erstellte Apps werden außerdem im Programme-Ordner installiert und ausgeführt.Apple gibt Nutzern auch die Möglichkeit, fertige Anwendungen via App Store Connect in den App Store hochzuladen – hierfür wird ein Entwickler-Account bei Apple vorausgesetzt. Gleichzeitig lässt sich via Support für Swift-Pakete öffentlich zugänglicher Programmiercode für die eigenen Anwendungen nutzen. Swift Playgrounds 4.1 für Apple-Rechner ist kostenlos im Mac App Store (Link: ) verfügbar und setzt mindestens macOS 11.5 voraus.Auch die iPad-Version des Programmier-Tools erhält mehrere neue Funktionen. Das Feature "Fotos aufnehmen" gibt Nutzern Einblicke in das Programmieren einer Kamera. bei "Formen übernehmen" lernen Anwender, Formen zu erstellen, verändern und animieren. Über "Weiter so mit Apps" sehen Nutzer, wie Inhalte in SwiftUI-Programme geschickt werden. Swift Playgrounds 4.1 für iPad (App Store: ) benötigt mindestens iPadOS 14.7.