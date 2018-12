Apples Richtlinien: In-App-Käufe verschenken ab sofort erlaubt

Neuer Passus in den Guidelines

Die aktualisierten Richtlinien

Ob man sie nun mag oder nicht, In-App-Käufe haben sich seit Einführung als wichtiges, wenn nicht gar das wichtigste Finanzierungsmodell für Apps durchgesetzt. Da Apple Demoversionen von Anfang an verbot, begannen Entwickler bald damit, ihre Apps kostenlos anzubieten, dafür Zusatzinhalte per In-App-Kauf freischalten zu lassen. Gerade im Spielemarkt wurde dadurch eine Goldgrube erschaffen. Der Kauf von Spiel-Währung oder Spiel-Items sorgt für langfristigen Umsatz – immer wieder kleine Beträge zu investieren führt langfristig zu Ausgaben, die viele nie für den Einzelkauf berappen würden. Apple unterscheidet verschiedene Arten von In-App-Käufen. So gibt es beispielsweise die "Consumables" (z.B. Verbrauchsgegenstände), "Non-Consumables" (z.B. Freischaltung von Premium-Funktionen) – oder eben auch Abomodelle.Während es bislang untersagt war, In-App-Käufe zu verschenken, haben sich die Richtlinien ganz offensichtlich geändert. Noch vor ein paar Tagen lautete der entsprechende Passus in den "Developer Guidelines", dass Apps weder direkt noch indirekt Geschenk-Funktionen für In-Game-Käufe anbieten dürfen. Dies betreffe Content, Funktionen als auch die oben genannten "Consumables".Allerdings änderte Apple die Vorgaben und schlägt nun andere Töne an. Jetzt ist ein solches Vorgehen explizit erlaubt und Entwickler dürfen damit Käufe anbieten, die sich auf andere Accounts übertragen lassen. Apple weist zudem auf die Rückerstattungspolitik hin. Wenn Nutzer A etwas kauft und das virtuelle Gut an Nutzer B sendet, darf nur Nutzer A das Geld zurückerstatten lassen. Gleichzeitig ist es Nutzer B nicht erlaubt, sein Geschenk noch einmal weiterzureichen.Komplette iOS-Apps lassen sich hingegen schon seit vielen Jahren verschenken. Dazu muss lediglich das "Dreipunkte-Icon" neben einer App im Store ausgewählt und auf "App verschenken" getippt werden. Im Mac App Store bietet Apple die Funktion allerdings seltsamerweise nicht an.