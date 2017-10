Apples Refurbished Store: Einige 2017er Macs verfügbar

Übersicht - die generalüberholten Macs

Auf der WWDC-Keynote im Juni hatte Apple zahlreiche Macs aktualisiert und auf den aktuellen Stand gebracht. Neben MacBook Pro, MacBook sowie iMac gab es auch kleine Anpassungen beim MacBook Air, das allerdings weiterhin auf eine ältere Intel-Architektur setzt. Einige der neuen Konfigurationen tummeln sich inzwischen im offiziellen Apple Refurbished Store für generalüberholte Geräte. Es handelt sich dabei um Produkte, die von Kunden zurückgeschickt wurden - entweder um stornierte Geräte oder reparierte Exemplare. Kleinere Gebrauchsspuren sind daher nicht ausgeschlossen, allerdings extrem selten. Die Rabatte im Vergleich zum regulären Neukauf im Online Store liegen bei bis zu 29 Prozent, wenngleich sich dieser Wert auf den Preis zur Produkteinführung bezieht. Bei älteren Generationen entspricht die Angabe daher nicht zwangsläufig den tatsächlichen Rabatt.Wer sich für ein MacBook Air 13,3" der Serie "Juni 2017" interessiert, wird im Refurbished Store für 929 Euro fündig. Die Preise für das aktuelle MacBook 12" beginnen bei 1269 Euro, ein 2017er MacBook Pro 13,3" gibt es ebenfalls ab 1269 Euro. Soll das Gerät auch über eine Touch Bar verfügen, dann stehen mindestens 1699 Euro auf dem Preisschild, ein Nachlass von 300 Euro im Vergleich zum regulären Neukauf. Vom MacBook Pro 15" mit Touch Bar gibt es weiterhin nur Exemplare der Modellreihe "Oktober 2016", für 2,6 GHz, 256 GB SSD und 16 GB RAM veranschlagt Apple 2269 Euro (410 Euro weniger als bei der Vorstellung). Recht dünn sieht es hingegen in der iMac-Sektion aus. Dort lassen sich nur zwei Modelle finden, nämlich ein 2015er iMac 21,5" für 1129 Euro und ein 2014er iMac 5K für 1669 Euro.Generalüberholte iPads bietet Apple ab 239 Euro an, allerdings ist das 2013 vorgestellte Modell schon so in die Jahre gekommen, dass lieber zu einer 2015er oder 2016er Variante gegriffen werden sollte. Für das iPad Air 2 mit 64 GB veranschlagt Apple 409 Euro, mit Mobilfunkanbindung sind es 509 Euro. Vom iPad Pro 12,9" gibt es derzeit nur die 2015er Modelle, deren Preise bei 659 Euro beginnen. Vom iPad Pro 9,7" führt Apple sieben verschiedene Konfigurationen, die ganz neue iPad-Generation ist noch nicht verfügbar.